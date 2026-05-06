Evacuaron a los tres pasajeros que tienen síntomas de hantavirus y confirmaron que circula la cepa Andes

Tres personas presumiblemente infectadas con hantavirus fueron evacuadas del crucero MV Hondius, inmovilizado frente a Cabo Verde, para ser trasladadas a Países Bajos, y expertos sudafricanos confirmaron que se trata de la cepa Andes, que puede transmitirse entre humanos. Tres pasajeros murieron desde el inicio del viaje.

Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la infección que investiga la OMS

La OMS informó que España recibirá al crucero donde murieron tres personas por un brote de hantavirus

La alarma se disparó cuando expertos sudafricanos identificaron la cepa Andes en uno de los casos. El ministro de Salud de Sudáfrica, Aaron Motsoaledi, explicó ante el Parlamento que “las pruebas preliminares muestran que, efectivamente, se trata de la cepa de los Andes, y resulta ser la única de las 38 conocidas que puede transmitirse de una persona a otra”.

Brote y la cepa Andes: por qué preocupa a las autoridades

El Hospital Universitario de Ginebra también confirmó la presencia de esta variante, que es la más temida por su capacidad de contagio humano.

Los evacuados de este miércoles son dos tripulantes enfermos y una persona considerada contacto estrecho. Según la representante de la OMS en Cabo Verde, Ann Lindstrand, “los tres se encuentran en estado estable y uno de ellos es asintomático”.

Cómo fue la evacuación y cuál es el estado de los pacientes

Además, otro pasajero británico fue evacuado previamente y permanece internado en un hospital de Johannesburgo, mientras que un hombre suizo está hospitalizado en Zúrich.

Ambulancias y un barco ambulancia participaron del operativo en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, donde el crucero permanece fondeado con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades, entre ellos un argentino.

Qué se sabe sobre el origen del brote y el futuro del crucero

La OMS investiga el origen del brote y rastrea la cadena de contagio. Maria Van Kerkhove, directora del área de prevención de epidemias de la OMS, sostuvo que “uno o varios primeros casos se infectaron fuera del barco y luego se produjo transmisión entre personas”.

Las autoridades de Tierra del Fuego aclararon que el MV Hondius fue sometido a todos los controles antes de zarpar de Ushuaia y consideraron “improbable” que la enfermedad se haya contraído allí.

Tras las evacuaciones, el barco tiene previsto poner rumbo a Tenerife, en las Islas Canarias, donde debería llegar en tres o cuatro días. Sin embargo, el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su rechazo a recibir a los enfermos y criticó la falta de información del gobierno central español.

El Ministerio de Sanidad español explicó que había aceptado una petición formal de Países Bajos para evacuar al médico del barco, pero ese vuelo fue cancelado a último momento.

Qué es el hantavirus y por qué la cepa Andes genera alarma

El hantavirus se transmite habitualmente a través de roedores infectados, que eliminan el virus por saliva, orina y excrementos. Puede provocar un síndrome respiratorio agudo y, en el caso de la cepa Andes, la transmisión entre humanos es posible, lo que eleva el nivel de alerta.

A pesar de la preocupación, la OMS sostuvo que “el riesgo global para la salud pública sigue siendo bajo”, aunque la investigación y el monitoreo continúan.