La NASA compartió fotos inéditas de la misión Artemis II a la Luna

Las capturas de la NASA muestran escenas del recorrido de Orion a nuestro satélite. La agencia confirmó la publicación de más contenido en los próximos días.

La NASA sorprendió al mundo al compartir una serie de nuevas e inéditas fotos obtenidas durante la misión Artemis II, el vuelo tripulado que completó un viaje alrededor de la Luna y marcó el regreso de astronautas a las cercanías del satélite natural después de más de 50 años.

La agencia espacial informó además que todavía continúa el proceso de recuperación de imágenes tomadas durante los más de un millón de kilómetros que recorrió la nave Orion con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

El material fue incorporado a la galería multimedia oficial de Artemis II, donde se reúnen fotos, videos y otros registros del viaje y se puede consultar en nasa.gov.

“Comienza tu semana con algunas fotos nuevas de Artemis II”, publicó la agencia espacial en redes sociales. En el mismo mensaje, la NASA aclaró que todavía está procesando nuevo material visual de la misión y pidió seguir de cerca la actualización de su archivo.

Qué muestran las nuevas imágenes de Artemis II Las fotos permiten ver distintos momentos del viaje de la nave Orion alrededor de la Luna, con registros captados por la tripulación durante el sobrevuelo, vistas de la Tierra desde el espacio profundo y escenas tomadas desde el interior de la cápsula.