    • 6 de mayo de 2026 - 08:18

    La NASA compartió fotos inéditas de la misión Artemis II a la Luna

    Las capturas de la NASA muestran escenas del recorrido de Orion a nuestro satélite. La agencia confirmó la publicación de más contenido en los próximos días.

    Las mejores postales compartidas por la NASA.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La NASA sorprendió al mundo al compartir una serie de nuevas e inéditas fotos obtenidas durante la misión Artemis II, el vuelo tripulado que completó un viaje alrededor de la Luna y marcó el regreso de astronautas a las cercanías del satélite natural después de más de 50 años.

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    La agencia espacial informó además que todavía continúa el proceso de recuperación de imágenes tomadas durante los más de un millón de kilómetros que recorrió la nave Orion con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

    El material fue incorporado a la galería multimedia oficial de Artemis II, donde se reúnen fotos, videos y otros registros del viaje y se puede consultar en nasa.gov.

    “Comienza tu semana con algunas fotos nuevas de Artemis II”, publicó la agencia espacial en redes sociales. En el mismo mensaje, la NASA aclaró que todavía está procesando nuevo material visual de la misión y pidió seguir de cerca la actualización de su archivo.

    Las nuevas imágenes forman parte del material visual de una misión histórica y también funcionan como registro documental de una etapa clave del regreso de la NASA a la Luna.

    Cada foto ayuda a reconstruir cómo fue el viaje, qué observaron los astronautas desde Orion y cómo se prepara la agencia espacial para las próximas misiones lunares del programa Artemis.

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