Artemis II volvió a la Tierra con éxito tras rodear la Luna

La misión Artemis II marcó un antes y un después en la exploración espacial tras concretar su regreso exitoso a la Tierra. En el marco de un seguimiento global del histórico regreso de la misión lunar tripulada, la nave Orion amerizó sin inconvenientes en el océano Pacífico , cerrando una travesía que mantuvo al mundo en vilo.

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A bordo viajaban cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch , esta última convertida en la primera mujer en alcanzar la órbita lunar . La misión representa el primer vuelo tripulado de la NASA hacia la Luna desde el programa Apolo .

Desde la NASA confirmaron que el aterrizaje fue “perfecto” , luego de que la cápsula atravesara la atmósfera terrestre en una de las fases más críticas del viaje.

Minutos antes, la tripulación había perdido contacto con la Tierra durante el ingreso, un momento esperado debido a la fricción extrema. El escudo térmico soportó temperaturas cercanas a los 2700 °C , garantizando la seguridad de los astronautas.

La fase final comenzó cuando el módulo de servicio se separó del módulo tripulado, dejando expuesto el sistema de protección térmica necesario para el reingreso.

Durante toda la misión, la nave Orion logró sobrevolar la Luna y atravesar su lado oscuro, completando el viaje tripulado más lejano realizado en décadas.

El objetivo principal de Artemis II fue demostrar que los sistemas, la nave y la tripulación pueden operar con seguridad en el espacio profundo, un paso clave para futuras misiones.

La NASA busca con este programa regresar a la superficie lunar y avanzar hacia la exploración humana de Marte, consolidando una nueva era en la carrera espacial.