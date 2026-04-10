    • 10 de abril de 2026 - 19:51

    Artemis II volvió a la Tierra con éxito tras rodear la Luna

    La misión Artemis II culminó con un amerizaje perfecto. Cuatro astronautas completaron el viaje tripulado más lejano desde Apolo.

    La misión Artemis II finalizó con un amerizaje perfecto en el océano Pacífico.

    La misión Artemis II finalizó con un amerizaje perfecto en el océano Pacífico.

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    El regreso de Artemis II es seguido en vivo en todo el mundo durante su amerizaje.

    El regreso de Artemis II es seguido en vivo en todo el mundo durante su amerizaje.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La misión Artemis II marcó un antes y un después en la exploración espacial tras concretar su regreso exitoso a la Tierra. En el marco de un seguimiento global del histórico regreso de la misión lunar tripulada, la nave Orion amerizó sin inconvenientes en el océano Pacífico, cerrando una travesía que mantuvo al mundo en vilo.

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    A bordo viajaban cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch, esta última convertida en la primera mujer en alcanzar la órbita lunar. La misión representa el primer vuelo tripulado de la NASA hacia la Luna desde el programa Apolo.

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    Artemis II: un regreso perfecto tras una misión histórica

    Desde la NASA confirmaron que el aterrizaje fue “perfecto”, luego de que la cápsula atravesara la atmósfera terrestre en una de las fases más críticas del viaje.

    Minutos antes, la tripulación había perdido contacto con la Tierra durante el ingreso, un momento esperado debido a la fricción extrema. El escudo térmico soportó temperaturas cercanas a los 2700 °C, garantizando la seguridad de los astronautas.

    La fase final comenzó cuando el módulo de servicio se separó del módulo tripulado, dejando expuesto el sistema de protección térmica necesario para el reingreso.

    Durante toda la misión, la nave Orion logró sobrevolar la Luna y atravesar su lado oscuro, completando el viaje tripulado más lejano realizado en décadas.

    El objetivo principal de Artemis II fue demostrar que los sistemas, la nave y la tripulación pueden operar con seguridad en el espacio profundo, un paso clave para futuras misiones.

    La NASA busca con este programa regresar a la superficie lunar y avanzar hacia la exploración humana de Marte, consolidando una nueva era en la carrera espacial.

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