Cuatro personas murieron en un accidente aéreo en Colombia

La autoridad aeronáutica de Colombia confirmó el lunes la muerte de cuatro ocupantes de una avioneta que se precipitó a tierra en Villavicencio , en el centro del país.

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El accidente ocurrió durante el despegue de la aeronave tipo Cessna 206 , con matrícula HK 2521, en el aeropuerto de Villavicencio , cuando se dirigía a La Macarena , en un vuelo que suele durar cerca de 50 minutos.

Cuatro personas perdieron la vida en el accidente de una aeronave tipo Cessna ocurrido en una zona rural del departamento de Meta, en la región central del territorio colombiano, confirmó la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos en #Colombia . La institución detalló… pic.twitter.com/urCxi1j55n

La Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos aseguró en un comunicado que fallecieron los cuatro ocupantes de la aeronave monomotor que pertenecía a la empresa Arall .

Los fallecidos corresponden al piloto y tres pasajeros, según la Defensa Civil , organización humanitaria que atiende emergencias.

Imágenes del sitio del accidente divulgadas por la prensa local muestran la aeronave con daños en su estructura y boca abajo, sin incinerarse.

La Dirección de Investigación indicó que activó los protocolos de emergencia y el traslado de un equipo de investigadores al lugar para "recopilar la evidencia técnica y testimonial necesaria" en busca de determinar las causas del accidente.