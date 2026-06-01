    • 1 de junio de 2026 - 18:10

    Cuatro personas murieron en un accidente aéreo en Colombia

    Cuatro ocupantes fallecieron en un accidente de avioneta en Villavicencio, Colombia, durante el despegue hacia La Macarena.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La autoridad aeronáutica de Colombia confirmó el lunes la muerte de cuatro ocupantes de una avioneta que se precipitó a tierra en Villavicencio, en el centro del país.

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    El accidente ocurrió durante el despegue de la aeronave tipo Cessna 206, con matrícula HK 2521, en el aeropuerto de Villavicencio, cuando se dirigía a La Macarena, en un vuelo que suele durar cerca de 50 minutos.

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    La Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos aseguró en un comunicado que fallecieron los cuatro ocupantes de la aeronave monomotor que pertenecía a la empresa Arall.

    Los fallecidos corresponden al piloto y tres pasajeros, según la Defensa Civil, organización humanitaria que atiende emergencias.

    Imágenes del sitio del accidente divulgadas por la prensa local muestran la aeronave con daños en su estructura y boca abajo, sin incinerarse.

    La Dirección de Investigación indicó que activó los protocolos de emergencia y el traslado de un equipo de investigadores al lugar para "recopilar la evidencia técnica y testimonial necesaria" en busca de determinar las causas del accidente.

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