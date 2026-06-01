Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella tras las elecciones en Colombia: "Refleja el anhelo de libertad"

El presidente Javier Milei felicitó al ganador de la primera vuelta en las elecciones de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien disputará en la segunda vuelta con el candidato Iván Cepeda, quien fue respaldado por el actual mandatario colombiano, Gustavo Petro.
A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe de Estado argentino señaló: “LA LIBERTAD AVANZA. Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”.
Y añadió: “Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”.
En tanto, destacó que “de repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.
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Mensaje de Javier Milei. Foto: captura X.
El líder del movimiento Defensores de la Patria obtuvo un 43,62% de los votos en la primera vuelta de los comicios que se llevaron a cabo este domingo en Colombia. En segundo lugar quedó el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien fue el elegido por Gustavo Petro y sacó el 41,13% en las urnas.
La diferencia entre ambos candidatos es de 559.791 y todo se definirá el próximo 21 de junio cuando se lleve a cabo el balotaje.
De la Espriella había llegado a la contienda electoral con un discurso de mano dura y rechazo a las “castas políticas”, al mejor estilo de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y de Donald Trump en Estados Unidos.
Su salto electoral ocurrió después de que se mudó a Florencia (Italia) en 2024 para alejarse un tiempo del derecho y allí empezó a considerar la idea de aspirar a la Casa de Nariño. Aunque había dicho en varias ocasiones que no entraría en política, dejó su hogar en Italia y volvió a Colombia para lanzar su campaña.