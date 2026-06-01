Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella tras las elecciones en Colombia: "Refleja el anhelo de libertad"

El presidente Javier Milei felicitó al ganador de la primera vuelta en las elecciones de Colombia, Abelardo de la Espriella , quien disputará en la segunda vuelta con el candidato Iván Cepeda, quien fue respaldado por el actual mandatario colombiano, Gustavo Petro.

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe de Estado argentino señaló: “LA LIBERTAD AVANZA. Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”.

Y añadió: “Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”.

En tanto, destacó que “de repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.

El líder del movimiento Defensores de la Patria obtuvo un 43,62% de los votos en la primera vuelta de los comicios que se llevaron a cabo este domingo en Colombia. En segundo lugar quedó el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien fue el elegido por Gustavo Petro y sacó el 41,13% en las urnas.

La diferencia entre ambos candidatos es de 559.791 y todo se definirá el próximo 21 de junio cuando se lleve a cabo el balotaje.

De la Espriella había llegado a la contienda electoral con un discurso de mano dura y rechazo a las “castas políticas”, al mejor estilo de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y de Donald Trump en Estados Unidos.

Su salto electoral ocurrió después de que se mudó a Florencia (Italia) en 2024 para alejarse un tiempo del derecho y allí empezó a considerar la idea de aspirar a la Casa de Nariño. Aunque había dicho en varias ocasiones que no entraría en política, dejó su hogar en Italia y volvió a Colombia para lanzar su campaña.