    • 29 de mayo de 2026 - 21:01

    El Gobierno confirmó el aumento de jubilaciones para junio, ¿de cuánto será?

    Lo hizo con un decreto y una resolución publicadas este viernes en el Boletín Oficial. Las jubilaciones. pensiones y otras asignaciones subirán.

    La Anses confirmó el pago del bono de $70.000 para quienes cobren hasta el haber mínimo en junio.&nbsp;
    La Anses confirmó el pago del bono de $70.000 para quienes cobren hasta el haber mínimo en junio. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno oficializó este viernes el aumento de 2,58% jubilaciones, pensiones y otras asignaciones que paga la ANSES, en línea con el último dato de inflación difundido. También confirmó el pago del bono extraordinario para quienes perciben hasta un haber mínimo.

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    El aumento de junio, que rige por la fórmula de movilidad que sigue la inflación fue confirmado mediante la resolución 139 de la ANSES, mientras el bono de hasta $70.000 se oficializó con el decreto 399, publicado en el Boletín Oficial.

    El bono extraordinario previsional será para aquellos beneficiarios que cobren hasta el haber mínimo. El monto está congelado desde marzo de 2024.

    La ANSES pagará así el extra junto con los haberes del sexto mes y el medio aguinaldo. Esos haberes tendrán un ajuste de 2,58% el mes próximo por la actualización por inflación de las prestaciones previsionales.

    En la resolución de ANSES, se fijó la jubilación mínima en $403.317,99, más el bono extraordinario de $70.000 para esos haberes. En total, el monto a percibir es de $473.317,99.

    Pero junio tendrá además un ingreso adicional clave: el medio aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber del semestre y, para quienes cobran la mínima, rondará los $201.659. De esta manera, el total a cobrar llega a $674.976,99.

    En tanto, el haber máximo se fijó en $2.713.948,17; la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $184.499,57 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $322.654,39.

    El bono de hasta $70.000 lo recibirán jubilados, así como titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de 7 hijos.

    El decreto 399 fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

    En el texto se aclaró que el adicional “no será susceptible de descuentos ni computables para ningún otro concepto”.

    Se remarcó que la suma se otorga para “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”.

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