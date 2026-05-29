    • 29 de mayo de 2026 - 18:58

    La incorporación de la IA en el mundo inmobiliario para ser más humano, la propuesta de un profesional de Chaco

    Víctor Olivari, corredor inmobiliario de Chaco, brindó una charla sobre tasaciones con IA en marco del Congreso FIRA Joven. En la previa compartió las ventajas de incorporar la inteligencia artificial al rubro.

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    Por Celeste Roco Navea

    Durante dos jornadas se llevó a cabo en San Juan el Congreso FIRA Joven “Nueva generación inmobiliaria” con una interesante agenda de propuestas. Una de ellas, eje incluso del encuentro, es el desarrollo tecnológico y el uso de la IA en el mundo inmobiliario. En ese contexto llegó hasta la provincia Víctor Olivari, secretario del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco, quien compartió una charla sobre tasaciones IA.

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    Previo a la disertación, el profesional dialogó con DIARIO DE CUYO, Media Partner del evento que congregó a más de un centenar de profesionales de todo el país. En el contacto, destacó la importancia de incorporar herramientas vinculadas a la inteligencia artificial para el desarrollo de la labor con una mejor eficiencia.

    “El tasador y el corredor en general podría apalancarse en la IA para ser más humano en su trabajo, y la parte técnica, estadísticas, matemáticas dejarlo a su propio asistente personal”; precisó Olivari sobre las ventajas que tiene el uso de la inteligencia artificial en la labor.

    Entiende que además de novedosa es disruptiva en la profesión, modificando incluso la forma de trabajar de quienes decidieron incorporarla en varios procesos. Para Olivari la IA no solo tiene un impacto positivo en las tasaciones, que es el tema que compartió con los profesionales en San Juan, sino también en varios aspectos, como la comunicación con los clientes, el desarrollo de marketing, la elaboración de documentos, entre otros puntos.

    “Todos más o menos usan herramientas de inteligencia artificial. Algunos hacen uso intensivo, y otros están más tímidamente comenzado a utilizar la herramienta que responde a sus propias creencias y dificultades tecnologías. Cuando uno más pueda conocer algunas cosas, les va a permitir integrar mejor el excelente al flujo de trabajo del tasador y el corredor”, indicó el profesional

    Las ventajas de incorporar la IA al mundo inmobiliario

    De acuerdo a lo que explicó el profesional, dentro de los aspectos positivos se encuentran las facilidades que brinda la herramienta, optimizando los tiempos de trabajo y reduciendo a su vez el margen de error que puede llegar a tener una operación.

    “Nos permite mejorar nuestros procesos y nos va a liberar de tiempo para poder dedicarnos a algo que la IA no puede hacer, que es empatizar con el cliente, conectar con las emociones que tiene toda operación inmobiliaria, comprender cosas que la IA no puede comprender, como dinámicas de mercado”, remarcó Olivari.

    Sin duda uno de los mayores desafíos es la incorporación de esta herramienta en las generaciones más alejadas al desarrollo tecnológico. Para las nuevas generaciones incorporarlas es incluso en algunos casos fundamental. El desafío actual es encontrar las formas de compartir la información sin que resulte ser abrumadora para quienes reniegan de la IA, destacando sus aspectos positivos y el impacto que puede generar en cada acción dentro del mundo inmobiliario.

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