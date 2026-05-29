Se disparó la morosidad en las billeteras virtuales: el FMI alerta por las fintech

La morosidad en el sistema financiero argentino alcanzó niveles críticos en 2026, en un contexto atravesado por el crecimiento del crédito no bancario , el peso de las billeteras virtuales y la creciente preocupación internacional sobre el riesgo financiero en economías emergentes. El deterioro del financiamiento al consumo se profundiza en paralelo a una mayor dependencia del endeudamiento familiar.

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En este escenario, el FMI advirtió sobre los riesgos del ecosistema fintech y pidió reforzar la supervisión del sistema digital, mientras el Banco Nación y otras entidades comenzaron a desplegar planes de refinanciación para contener el aumento de la deuda de hogares y empresas.

El financiamiento no bancario mostró un fuerte deterioro en apenas un año. Según un informe de la consultora EcoGo, la participación de los préstamos catalogados como “irrecuperables” pasó de 2,6% en marzo de 2025 a 10,8% en marzo de 2026, cuadruplicándose en 12 meses y reflejando una pérdida acelerada de calidad crediticia.

Los bancos públicos y privados avanzan con planes de refinanciación ante el aumento de la deuda de los hogares.

En ese mismo período, el stock de créditos considerados irrecuperables trepó de $232.000 millones a $1.542 billones , mientras que la irregularidad total de la cartera de crédito no bancario llegó al 27,5%, frente al 10% del año previo. El propio informe describe una dinámica de deterioro sostenido desde la segunda mitad de 2025, con mayor tensión en el financiamiento al consumo y dificultades crecientes para afrontar pagos.

Fintech, billeteras virtuales y crédito digital en la mira del FMI por el aumento de la mora

El avance de las billeteras virtuales y el ecosistema fintech generó preocupación en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incorporó el tema en su último staff report. El organismo advirtió sobre la necesidad de fortalecer la supervisión de las entidades financieras no bancarias en un contexto de creciente morosidad.

El FMI sostuvo que “continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora”, al tiempo que alertó que los niveles de incobrabilidad en el segmento fintech son “muy elevados”. Además, señaló la importancia de garantizar “condiciones regulatorias más equitativas” frente al crecimiento del crédito digital.

El organismo también puso bajo observación a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y a los agentes del mercado de capitales digital, en un escenario donde el crédito no bancario ya representa el 15% del total del sistema bancario argentino.

El Banco Central también registra una desaceleración del incremento en la mora, aunque con niveles aún elevados en términos históricos. En el segmento fintech, la irregularidad supera el 30%, pero con señales de estabilización en los últimos meses del período analizado.

La morosidad del sistema financiero trepa al 11,5% y el crédito al consumo se tensiona

El impacto del endeudamiento se refleja con fuerza en los hogares argentinos. Según datos del Banco Central, la morosidad de las familias alcanzó el 11,5% en marzo de 2026, contra el 3,3% del mismo mes del año anterior, marcando el nivel más alto en más de dos décadas.

En el sector privado, la irregularidad general llegó al 7%, pero el mayor estrés se concentra en el consumo. Los préstamos personales registraron una mora del 14,2%, las tarjetas de crédito del 11,7%, los créditos prendarios del 6,9% y los hipotecarios del 1,4%.

Desde la consultora LCG explicaron que el aumento responde a la combinación de tasas de interés elevadas y salarios reales estancados. En ese sentido, señalaron que la tasa real positiva “impide que las deudas pierdan valor con el tiempo”, lo que profundiza la carga financiera de los hogares.

Mercado concentrado que lideran el crédito no bancario en Argentina

El mercado de crédito no bancario en Argentina presenta una fuerte concentración en pocas plataformas digitales. Según EcoGo, Naranja X concentra el 37,7% del total de préstamos, mientras que Mercado Pago alcanza el 14,8%, posicionándose como los principales actores del sistema de financiamiento digital.

El FMI advirtió sobre los riesgos del crecimiento del crédito en fintech y billeteras virtuales.

Estas dos compañías explican gran parte del crecimiento del crédito de consumo en el país, en un contexto donde el financiamiento no bancario alcanzó los $14.273 billones en marzo de 2026. Dentro de ese total, $3.925 billones corresponden a créditos en situación irregular, lo que evidencia el deterioro general del segmento.

Banco Nación lidera la reacción bancaria con planes de refinanciación

La suba de la morosidad obligó a los bancos a desplegar estrategias de contención. Según información publicada por Clarín, el Banco Nación puso en marcha un plan de salvataje que incluye no solo a clientes propios sino también a deudores de otras entidades, generando presión sobre el resto del sistema financiero.

El programa contempla refinanciaciones a 72 meses, con una tasa del 65% y un costo financiero total del 114%, en una estrategia que busca aliviar la carga de deuda y al mismo tiempo ganar participación en el mercado.

Desde el Banco Provincia remarcaron que su enfoque apunta a la prevención del sobreendeudamiento. La entidad afirmó: “El Banco Provincia definió una estrategia integral que prioriza no fomentar el endeudamiento excesivo, intervenir de manera temprana y acompañar a quienes atraviesan dificultades reales de pago”.

El banco ofrece líneas de refinanciación con plazos de hasta 72 meses y tasas diferenciadas según el perfil del cliente, mientras otras entidades públicas y privadas ajustan sus políticas frente al aumento de la mora.