A contramano de la tendencia nacional, en San Juan se recupera el consumo de combustible

Por tercer mes consecutivo a nivel nacional se registró una nueva caída en el consumo de combustibles , según un relevamiento elaborado por la Secretaría de Energía. Sin embargo, analizando las ventas interanuales, San Juan refleja un mejor desempeño, contrario a la tendencia nacional.

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A nivel general, durante abril se despacharon 1.333.298 metros cúbicos en todo el país, contra los 1.365.814 contabilizados en igual período de 2025, lo que implicó una contracción del 2,38%, según precisa el medio especializado Surtidores, en base al informe del organismo nacional. En la comparación mensual (marzo – abril) se observa una caída del 1,98%.

Desglosando por provincias, considerando la variación interanual (abril 2025- abril 2026), San Juan encabeza el ranking de ventas, con un incremento del 4,12%, pasando de despachar 17.743 metros cúbicos durante el cuarto mes del año pasado, a despachar 18.473 durante el mismo mes de este año . Le siguen en mejora de ventas Neuquén con el 3,08%; y Tucumán con el 2,88%.

Del otro lado de la vereda se encuentran las provincias con peor desempeño en venta, liderado por Corrientes con una caída del 10,01%; seguida por Formosa con un retroceso del 9,785, y completa el podio Santa Cruz con una caída del 8,92%.

Sin embargo, considerando la cantidad de metros cúbicos despachados durante abril, Buenos Aires encabeza el ranking como la provincia con más venta. Esto tiene un fuerte vínculo con la densidad poblacional, teniendo en cuenta que hay mayor parque automotor.

Más allá del panorama general, continúa registrándose una tendencia que se consolida con el paso de los meses, y es la preferencia de los consumidores a nivel nacional de los combustibles de mejor calidad y mayor octanaje. En ese sentido, la nafta premium avanzó 0,76% interanual y el gasoil Grado 3 creció 5,85%. Por su parte, la nafta súper retrocedió 1,63% respecto del año pasado, mientras que el diésel Grado 2 sufrió una baja cercana a los diez puntos porcentuales, con una disminución del 9,96%.

La tendencia confirma un cambio gradual en la composición del consumo, con menor participación de los combustibles tradicionales y mayor peso de las opciones premium.