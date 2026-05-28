Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus hijos Antonio y Jose Manuel Fernandez Gonzalez, sus hija politica Maria Del Carmen Orozco Lorenzo, sus nietos: Belen, Julio y Rocio Fernandez Orozco y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

LEDDA, JOSE RICARDO

Su pareja Martha Riveros, sus hermanos, hermanos políticos y sobrinos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán linhumados el 28-05-26, a las 11:00 horas en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipa de Zonda. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

OCHOA, PEDRO

Sus hermanos José, Jorge, Domingo, Juan, Mario, Héctor y Tomás, hermanas políticas, sobrinos y sobrinos nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26, a las 9:30 horas, en el cementerio de 25 de Mayo. Lugar de duelo: Club Nobleza Argentina Villa El Tango (25 De Mayo). Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

SEFFAIR (TATI), BETTINA

Sus hermanos Mónica, Selyn y Esteban Seffair, hermanos políticos, sus sobrinos y sobrinos nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26, a las 11:30 horas, en el cementerio Parque La Paz del Sur. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Ramón (Las Heras 537 sur, Capital). Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

SOSA (CHANCHIN), MARIO ROMAN

Sus hermanos Susana, Rosa, Antonia, Esther, Mercedes, Iris, Gladys y Dante, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos nietos y sobrinos bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio Municipal de Jáchal. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Ramón, Sucursal Jáchal. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

VIDELA, DANIEL WALTER

Su esposa Maria del Carmen Cataldo, sus hijos Gabriel y Cristian, sus hermanos Omar, Ceferino, Angel, Estela, Nelida y Osvaldo participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26 a las 11:00 horas, en el cementerio de San Martin. Lugar de duelo: S.M.U. Capilla Virgen de la Merced, San Martín. Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.