Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hijos Antonio y Jose Manuel Fernandez Gonzalez, sus hija politica Maria Del Carmen Orozco Lorenzo, sus nietos: Belen, Julio y Rocio Fernandez Orozco y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.
Su pareja Martha Riveros, sus hermanos, hermanos políticos y sobrinos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán linhumados el 28-05-26, a las 11:00 horas en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipa de Zonda. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
Sus hermanos José, Jorge, Domingo, Juan, Mario, Héctor y Tomás, hermanas políticas, sobrinos y sobrinos nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26, a las 9:30 horas, en el cementerio de 25 de Mayo. Lugar de duelo: Club Nobleza Argentina Villa El Tango (25 De Mayo). Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.
Sus hermanos Mónica, Selyn y Esteban Seffair, hermanos políticos, sus sobrinos y sobrinos nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26, a las 11:30 horas, en el cementerio Parque La Paz del Sur. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Ramón (Las Heras 537 sur, Capital). Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.
Sus hermanos Susana, Rosa, Antonia, Esther, Mercedes, Iris, Gladys y Dante, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos nietos y sobrinos bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio Municipal de Jáchal. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Ramón, Sucursal Jáchal. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.
Su esposa Maria del Carmen Cataldo, sus hijos Gabriel y Cristian, sus hermanos Omar, Ceferino, Angel, Estela, Nelida y Osvaldo participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26 a las 11:00 horas, en el cementerio de San Martin. Lugar de duelo: S.M.U. Capilla Virgen de la Merced, San Martín. Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.