    • 28 de mayo de 2026 - 07:26

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Avisos fúnebres.

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    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo
    AVISOS FÚNEBRES.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    JUEVES 28 DE MAYO DE 2026

    • GONZALEZ RIVERA, ELENA

    Sus hijos Antonio y Jose Manuel Fernandez Gonzalez, sus hija politica Maria Del Carmen Orozco Lorenzo, sus nietos: Belen, Julio y Rocio Fernandez Orozco y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

    • LEDDA, JOSE RICARDO

    Su pareja Martha Riveros, sus hermanos, hermanos políticos y sobrinos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán linhumados el 28-05-26, a las 11:00 horas en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipa de Zonda. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

    • OCHOA, PEDRO

    Sus hermanos José, Jorge, Domingo, Juan, Mario, Héctor y Tomás, hermanas políticas, sobrinos y sobrinos nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26, a las 9:30 horas, en el cementerio de 25 de Mayo. Lugar de duelo: Club Nobleza Argentina Villa El Tango (25 De Mayo). Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

    • SEFFAIR (TATI), BETTINA

    Sus hermanos Mónica, Selyn y Esteban Seffair, hermanos políticos, sus sobrinos y sobrinos nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26, a las 11:30 horas, en el cementerio Parque La Paz del Sur. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Ramón (Las Heras 537 sur, Capital). Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

    • SOSA (CHANCHIN), MARIO ROMAN

    Sus hermanos Susana, Rosa, Antonia, Esther, Mercedes, Iris, Gladys y Dante, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos nietos y sobrinos bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio Municipal de Jáchal. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Ramón, Sucursal Jáchal. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

    • VIDELA, DANIEL WALTER

    Su esposa Maria del Carmen Cataldo, sus hijos Gabriel y Cristian, sus hermanos Omar, Ceferino, Angel, Estela, Nelida y Osvaldo participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-05-26 a las 11:00 horas, en el cementerio de San Martin. Lugar de duelo: S.M.U. Capilla Virgen de la Merced, San Martín. Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

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