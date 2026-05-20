    • 20 de mayo de 2026 - 07:29

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    AVISOS FÚNEBRES.

    AVISOS FÚNEBRES.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2026

    • CASTRO, ELSA NELLY

    Sus hijos Duilio, Elvira, Eduardo, Carlos, Esther y Carina Participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán trasladados el 20-05-26 a las 17.30 horas al crematorio Cerro del Oeste. Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    • CORTINEZ (RODY), RODOLFO HECTOR

    Sus hijos Cristian, Gustavo , Diego y sus hermanos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 20-05-26 a las 09.30 horas en el cementerio de Rawson Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    • FERNANDEZ, SILVIA VIVIANA

    Sus hermanos Natalia, Vanesa, Mariela, Tamara, Yesica, Claudia, Leonardo, Jonathan participa con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 2-05-26 a las 11.30 horas en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Salas de Rawson y Mitre . Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    • FERREYRA, HERMENEGILDO HECTOR

    Sus hijos Susana, David, Carolina, Maria Laura y Nicolas participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 20-05-26 a las 15.30 horas en el cementerio de La Paz del Sur. Lugar de duelo: Lote Hogar 27 Pocito Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    • GRASSO, ARMANDO VICENTE

    Su esposa Maria Elena Godoy, sus hijos Armando, Mariela, Laura y Gaston Grasso, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 20-05-26 a las11 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

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