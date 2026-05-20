Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hijos Duilio, Elvira, Eduardo, Carlos, Esther y Carina Participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán trasladados el 20-05-26 a las 17.30 horas al crematorio Cerro del Oeste. Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus hijos Cristian, Gustavo , Diego y sus hermanos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 20-05-26 a las 09.30 horas en el cementerio de Rawson Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus hermanos Natalia, Vanesa, Mariela, Tamara, Yesica, Claudia, Leonardo, Jonathan participa con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 2-05-26 a las 11.30 horas en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Salas de Rawson y Mitre . Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus hijos Susana, David, Carolina, Maria Laura y Nicolas participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 20-05-26 a las 15.30 horas en el cementerio de La Paz del Sur. Lugar de duelo: Lote Hogar 27 Pocito Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Su esposa Maria Elena Godoy, sus hijos Armando, Mariela, Laura y Gaston Grasso, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 20-05-26 a las11 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Servicio de Cochería San Juan S.R.L.