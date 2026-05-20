Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2026 CASTRO, ELSA NELLY Sus hijos Duilio, Elvira, Eduardo, Carlos, Esther y Carina Participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán trasladados el 20-05-26 a las 17.30 horas al crematorio Cerro del Oeste. Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

CORTINEZ (RODY), RODOLFO HECTOR Sus hijos Cristian, Gustavo , Diego y sus hermanos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 20-05-26 a las 09.30 horas en el cementerio de Rawson Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

FERNANDEZ, SILVIA VIVIANA Sus hermanos Natalia, Vanesa, Mariela, Tamara, Yesica, Claudia, Leonardo, Jonathan participa con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 2-05-26 a las 11.30 horas en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Salas de Rawson y Mitre . Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.