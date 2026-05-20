Gala Patria, Tedeum y desfile: el cronograma completo del 25 de Mayo en San Juan

El Gobierno de San Juan dio a conocer el cronograma oficial de actividades para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo , con propuestas que incluirán la tradicional Gala Patria, actos protocolares y el Desfile Cívico Militar en la Ciudad de San Juan.

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Las celebraciones comenzarán el domingo 24 de mayo, a las 20:30, con la Función de Gala Patria organizada por el Gobierno provincial en el Teatro del Bicentenario, ubicado en avenida España y Santa Fe.

Las actividades centrales se desarrollarán el lunes 25 de mayo desde temprano. A las 9:30 se realizará el acto de izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza 25 de Mayo , encabezado por la intendenta de Capital, Susana Laciar, junto al presidente del Concejo Deliberante, Elio Martos Vargas, con acompañamiento de la Banda de Música de la Policía de San Juan.

Posteriormente, a las 10:30, se llevará adelante la adopción del dispositivo militar sobre calle Mendoza, entre Mitre y Rivadavia. Quince minutos más tarde se concretará la presentación del jefe de Tropas al gobernador Marcelo Orrego y al jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, coronel Pablo José Molina.

A las 10:50 está previsto el ingreso de autoridades a la Iglesia Catedral para participar del solemne Tedeum, que será oficiado por el obispo auxiliar de San Juan de Cuyo, padre Gustavo Manuel Larrazábal. El acto religioso contará además con la participación del Coro Universitario de San Juan.

Luego, las autoridades se trasladarán al palco oficial ubicado en avenida Ignacio de la Roza y Sarmiento, donde se entonará el Himno Nacional Argentino interpretado por la Banda de Música del Regimiento de Infantería de Montaña 22 “El Tambolar”. El inicio del tradicional Desfile Cívico Militar está previsto para las 11:30 y contará con la participación de instituciones educativas, agrupaciones culturales, colectividades, fuerzas armadas y de seguridad, Policía de San Juan, Servicio Penitenciario Provincial, además de agrupaciones gauchas.

Desde el Ministerio de Educación informaron que participarán 44 instituciones educativas, con casi 1.500 estudiantes y docentes. La delegación será acompañada por la ministra Silvia Fuentes y autoridades de la cartera educativa.

En la previa del desfile también se compartirá el tradicional chocolate patrio entre estudiantes y asistentes, en una tarea conjunta entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Ejército.

El recorrido del desfile iniciará en avenida Alem y continuará por avenida José Ignacio de la Roza, Mendoza, Mitre, General Acha y Tucumán.