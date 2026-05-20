    • 20 de mayo de 2026 - 11:19

    Histórica cirugía en el Hospital Federico Cantoni: realizaron un reemplazo total de tobillo

    La operación permitió devolver movilidad a un paciente con una grave secuela postraumática.

    Salud. Operación.

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    El Hospital Federico Cantoni de Pocito concretó una inédita cirugía en el sistema público de salud de San Juan al realizar, por primera vez, un reemplazo total de tobillo acompañado de una osteotomía correctiva de calcáneo.

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    La intervención se llevó a cabo el pasado 29 de abril y estuvo destinada a un paciente que sufría una severa secuela producto de una fractura de pie y tobillo tras una caída de más de dos metros de altura. La lesión derivó en una artrosis postraumática avanzada que comprometía seriamente su movilidad y calidad de vida.

    Según explicaron los profesionales, el objetivo principal de la cirugía fue preservar la articulación y permitir que el paciente pudiera volver a caminar sin dolor y recuperar movimiento en el tobillo.

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    Hist&oacute;rica cirug&iacute;a en el Hospital Federico Cantoni: realizaron un reemplazo total de tobillo.

    Histórica cirugía en el Hospital Federico Cantoni: realizaron un reemplazo total de tobillo.

    El traumatólogo Charbel Abdón, integrante del equipo quirúrgico, señaló que se trata de una práctica altamente compleja y reservada para casos específicos. “Esta cirugía no se puede realizar en cualquier paciente, tiene indicaciones puntuales”, explicó el especialista, al detallar que los candidatos deben cumplir determinadas condiciones clínicas y no presentar patologías como diabetes, obesidad o enfermedades vasculares.

    Además, remarcó que el procedimiento requiere prótesis especiales que no son de uso habitual en la práctica traumatológica diaria y un seguimiento postoperatorio estricto debido a la complejidad de la recuperación.

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    Hist&oacute;rica cirug&iacute;a en el Hospital Federico Cantoni: realizaron un reemplazo total de tobillo.

    Histórica cirugía en el Hospital Federico Cantoni: realizaron un reemplazo total de tobillo.

    La intervención fue realizada por los cirujanos Charbel Abdón, Esteban Pacheco y Elizabeth González, todos profesionales formados en el Hospital Guillermo Rawson en la especialidad de Ortopedia y Traumatología.

    También participaron instrumentadoras quirúrgicas, personal de enfermería, técnicos especializados, anestesistas y profesionales de diagnóstico por imágenes, conformando un amplio equipo multidisciplinario.

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    Hist&oacute;rica cirug&iacute;a en el Hospital Federico Cantoni: realizaron un reemplazo total de tobillo.

    Histórica cirugía en el Hospital Federico Cantoni: realizaron un reemplazo total de tobillo.

    Desde el hospital destacaron que esta cirugía marca un importante avance para la salud pública provincial, ya que este tipo de procedimientos generalmente solo se realizan en centros privados especializados. En ese sentido, los profesionales adelantaron que la intención es continuar desarrollando cirugías de mayor complejidad en el Hospital Cantoni, que cuenta con quirófanos equipados, instrumental adecuado y personal capacitado para este tipo de intervenciones.

    “Se pretende salvar la articulación, darle una última oportunidad al tobillo para que el paciente pueda moverlo sin dolor. Es, en definitiva, una última chance para caminar bien”, concluyó Abdón. “Se pretende salvar la articulación, darle una última oportunidad al tobillo para que el paciente pueda moverlo sin dolor. Es, en definitiva, una última chance para caminar bien”, concluyó Abdón.

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