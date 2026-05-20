La miel ya no es sólo pura: el nuevo ingrediente estrella de productos alimenticios innovadores que se vende en San Juan

Este miércoles la peatonal céntrica se convirtió en un mercado que reveló como la miel se transformó en protagonista de productos únicos y para paladares exigentes. Fue durante la feria que se realizó por el Día Mundial de la Abeja , con la participación de productores y escuelas agrotécnicas y agroindustriales.

En la feria por el Día Mundia de la Abeja hubo cocina en vivo de platos preparados a base de miel.

La feria asombró al público que llegó esperando encontrar la típica y tradicional miel pura de abeja . Pero que descubrió productos innovadores que conquistaron todos los paladares. Es que en cada puesto ofrecieron degustar las novedosas propuestas gastronómicas a base de miel.

El stand de la Escuela Agroindustrial Monseñor Doctor Juan Videla de Cuello, de Jáchal, fue uno de los más concurridos. Es que todos los presentes quisieron degustar la miel con canela o con café lista para untar en el pan, logrando una combinación de sabores únicos. ‘En la escuela elaboramos estos productos luego de varios estudios y pruebas para lograr una combinación justa de sabores. También preparamos pulpa de membrillo con miel para consumir como postre’, explicó Carlos Vara.

El producto estrella en el stand de la Escuela de Enología, de Capital, fue la miel batida. Es que a través de este proceso logra una consistencia similar a la de una mermelada (más liviana y fácil de untar) sin perder sus propiedades y características.

image Todos los stand incluyeron degustaciones de miel y de los nuevos productos elaborados con este ingrediente.

El arrope de uva y demás mermeladas endulzadas con miel fueron parte de los productos innovadores que presentaron los alumnos de la Escuela de Capacitación Laboral Juan José Paso, de Angaco. Aunque la que más llamó la atención de la gente fueron el vinagre y el coñac de miel, productos que utilizaron las alumnas para cocinar en vivo diferentes recetas con miel.

Las golosinas a base de miel también estuvieron presentes en la feria por el Día Mundial de la Abeja. Los caramelos de miel y limón y los de miel y naranja, fueron uno de los productos más vendidos en el stand de la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Tomas Edison, de Santa Lucía.

image En la feria por el Día Mundial de la Abeja también participaron pequeños productores con propuestas innovadoras.

Pequeños e innovadores productores

En la feria también participaron algunos productores que deslumbraron con la innovación de productos a base de miel. Uno de ellos fue Facundo Bustos, de Dorée Mieles, con la elaboración de ‘viandas’ energéticas y saludables pensadas para los trabajadores mineros. ‘Este combo incluye una parte de miel con almendras para potenciar la energía y otra de miel con cúrcuma, pimienta negra y jengibre que estimula el sistema inmunológico’, explicó Bustos, mientras daba a probar a la gente la miel saborizada con menta, con banana o con naranja, o el blend de miel con jengibre y limón para aliviar las molestias de garganta.