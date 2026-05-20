    • 20 de mayo de 2026 - 09:58

    Rivadavia tendrá el 1º Torneo Provincial de Tejo con la inauguración de nuevas canchas para personas mayores

    Este evento se relizará en el Camping de Rivadavia y durará dos días, con la participación de equipos de diferentes departamentos.

    En la apertura del 1º Torneo Provincial de Tejo, en Rivadavia, se inaugurarán canchas en el camping que se sumarán a las que hay en las plazas.

    En la apertura del 1º Torneo Provincial de Tejo, en Rivadavia, se inaugurarán canchas en el camping que se sumarán a las que hay en las plazas.

    Foto:

    (Prensa de Rivadavia)
    Por Fabiana Juarez

    Bajo la consigna ‘El deporte no tiene edad, tiene pasión y ganas de competir’, el municipio de Rivadavia se prepara para vivir dos jornadas llenas de compañerismo, diversión y movimiento con el 1º Torneo Provincial de Tejo. El evento se desarrollará el 30 y 31 de mayo en las instalaciones del Camping de Rivadavia, en horario de 9 a 18.

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    La competencia está destinada a las categorías masculino y femenino +60, bajo la modalidad de trío mixto. Hasta el momento, ya han confirmado su participación competidores de los departamentos de Rawson, Chimbas, Capital, Santa Lucía, Albardón, Pocito, Jáchal y los anfitriones de Rivadavia.

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    En el 1&ordm; Torneo Provincial de Tejo participar&aacute;n vecinos y vecinas de Rivadavia que practican este deportes en las canchas de las plazas del departamento.

    En el 1º Torneo Provincial de Tejo participarán vecinos y vecinas de Rivadavia que practican este deportes en las canchas de las plazas del departamento.

    Este torneo, además de incentivar la práctica deportiva, también fomentará la integración. Es por este motivo que la modalidad de las competencias será trío mixto con equipos integrados por dos adultos +60 y un menor.

    Impulso a la calidad de vida en Rivadavia

    La organización del torneo está a cargo del área de Personas Mayores del municipio de Rivadavia y del Rivadavia Tejo Club. Esta iniciativa surge con el firme objetivo de incentivar a los adultos mayores a mantenerse en movimiento, promoviendo una mejor calidad de vida a través de la recreación, el deporte y la sociabilización.

    Infraestructura y homenaje: Canchas Rosalía Bueno

    El día de la apertura quedará marcado además por un importante avance en infraestructura deportiva: se inaugurará un par de nuevas canchas de tejo dentro del mismo Camping de Rivadavia. En un emotivo reconocimiento, este nuevo espacio llevará el nombre de Rosalía Bueno, una querida vecina que creó el Rivadavia Tejo Club e impulsó incansablemente la práctica de este deporte en la comunidad. Con estas flamantes instalaciones, Rivadavia sigue sumando espacios para la disciplina, los cuales se acoplan a las canchas ya existentes en plazas de la Villa Seminario y el Barrio Huaziul.

    Inscripciones

    Los interesados en participar en este 1º Torneo Provincial de Tejo ya pueden inscribirse. Las inscripciones se pueden hacer en:

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