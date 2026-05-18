Sobreseyeron al único imputado por un ataque a un joven que recibió un disparo en la cabeza en Rivadavia

La causa por el brutal ataque ocurrido en Rivadavia contra Hernán Paredes, el joven que terminó con un disparo incrustado en el cráneo y permaneció en coma inducido, quedó prácticamente desactivada luego de que la Justicia resolviera sobreseer al único imputado formalmente acusado en el expediente.

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Según explicaron el fiscal Oscar Ghilardi y el ayudante fiscal Pablo Quiroga a DIARIO DE CUYO , la decisión judicial se tomó debido a la falta de elementos probatorios suficientes para sostener la acusación contra Sergio Damián “Doblado” Paredes .

“El denunciante se retractó de la denuncia, hubo poca colaboración de la familia y no pudimos llegar a investigar”, sostuvo el funcionario Ghilardi al ser consultado sobre los motivos del sobreseimiento. “El denunciante se retractó de la denuncia, hubo poca colaboración de la familia y no pudimos llegar a investigar”, sostuvo el funcionario Ghilardi al ser consultado sobre los motivos del sobreseimiento.

Según detalló, durante la investigación tampoco pudieron comprobar rastros de pólvora ni otros indicios técnicos que vincularan al acusado con el hecho.

Pablo Quiroga y Oscar Ghilardi, funcionario de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Por su parte, el funcionario Quiroga aclaró que inicialmente hubo dos sospechosos bajo investigación, aunque finalmente solo Paredes fue formalmente imputado.

Con la resolución ya dictada por el juez Eugenio Barbera, el expediente quedará archivado una vez que las partes sean notificadas y además se ordenará la devolución de los elementos secuestrados durante la pesquisa.

El hecho

El caso había generado fuerte conmoción en Rivadavia por la extrema violencia del ataque ocurrido en el polideportivo del barrio Cerro Blanco.

La víctima, Hernán Paredes, de 24 años, recibió un disparo en la cabeza durante un presunto intento de robo ocurrido en la noche del viernes. Según la hipótesis inicial de los investigadores, los agresores habrían intentado robarle drogas y su teléfono celular Samsung J7.

20260518_101845.jpg El juez de la causa, Eugenio Barbera, decidió dictar el sobreseimiento tras el pedido de la fiscalía. DIARIO DE CUYO

Uno de los sospechosos mencionados en la investigación era Luciano Rafael Ortiz, alias “Máquinita”, quien llegó a declarar que la víctima “tomaba pastillas, se drogaba y se metía en las casas”, intentando justificar el episodio como una supuesta defensa personal durante un forcejeo.

Sin embargo, el caso tomó otro rumbo con el paso de la investigación y finalmente no pudieron reunir pruebas suficientes para sostener la imputación contra “Doblado” Paredes.

El expediente, que en un principio había avanzado bajo la figura de tentativa de homicidio agravado en ocasión de robo, ahora quedará archivado tras el sobreseimiento dispuesto por la Justicia.