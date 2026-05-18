De la cuarentena a la pelea con la Corte: las denuncias penales y el paso por Tribunales de Sergio Vallejos

Frente la reciente denuncia por violencia de género, el dirigente liberal y empresario sanjuanino Sergio Vallejos volvió en reiteradas oportunidades al centro de la escena judicial y política de San Juan. Su nombre apareció tanto en denuncias penales en su contra como en presentaciones que él mismo impulsó ante distintos organismos judiciales y legislativos .

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La primera gran polémica judicial que lo tuvo como protagonista ocurrió en plena pandemia de coronavirus . En 2020, Vallejos fue denunciado por presuntamente incumplir las restricciones sanitarias vigentes y mantener actividad laboral en su empresa durante el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional . El caso avanzó en Flagrancia, aunque posteriormente el empresario terminó absuelto por el Tribunal de Impugnaciones .

Ese expediente lo ubicó por primera vez en el centro del debate público provincial en medio de las fuertes tensiones sociales y económicas que atravesaba San Juan durante la cuarentena.

Años más tarde, en octubre de 2023, Vallejos volvió a quedar envuelto en un expediente penal luego de protagonizar un violento episodio en una clínica privada de Capital . Según denunciaron desde el Instituto de Traumatología y el propio empleado agredido, el ex candidato a gobernador ingresó alterado al lugar exigiendo atención inmediata para su hijo, insultó al personal y terminó rompiendo mamparas de vidrio instaladas durante la pandemia . El trabajador radicó una denuncia por lesiones leves.

Sin embargo, paralelamente Vallejos también pasó a ocupar un rol activo como denunciante en distintas causas de alto impacto político.

En 2023 presentó la acción judicial que terminó derivando en la suspensión de la candidatura de Sergio Uñac a una nueva reelección como gobernador de San Juan, en un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tuvo repercusión nacional.

Luego denunció presuntas irregularidades y “robo de votos” durante las elecciones provinciales, llevando el caso ante la Justicia sanjuanina y apuntando contra el sistema electoral local.

La confrontación escaló todavía más durante 2024, cuando Vallejos presentó pedidos de juicio político contra los ministros de la Corte de Justicia de San Juan Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur, acusándolos de incumplimiento de deberes y cuestionando decisiones vinculadas al proceso electoral y otras causas sensibles.

Posteriormente amplió las denuncias y apuntó particularmente contra Lima por una supuesta incompatibilidad de funciones relacionada con la titularidad de un registro notarial.

No obstante, la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados terminó archivando el pedido de juicio político al considerar que no existían pruebas suficientes para avanzar contra los magistrados denunciados.

La disputa derivó finalmente en una demanda civil multimillonaria impulsada por Marcelo Lima contra Vallejos por daños y perjuicios. El cortista sostuvo que las denuncias afectaron su honor y reputación institucional, mientras que el dirigente liberal aseguró que se trató de una represalia política por sus cuestionamientos públicos al Poder Judicial.

Así, entre denuncias penales, causas civiles, conflictos políticos y fuertes enfrentamientos con sectores del Poder Judicial, Sergio Vallejos construyó un recorrido marcado por la polémica y una presencia constante en los tribunales sanjuaninos.

Denuncia por violencia de género

Sergio Vallejos ahora enfrenta una denuncia por violencia de género por parte de su pareja. Según consta en el expediente que investiga la UFI CAVIG, la joven de 25 años llegó la madrugada del sábado a la casa, que comparte con Sergio Vallejos, en Desamparados, en Capital y tuvo una discusión con el dirigente político y ex candidato a gobernador por la provincia.

La discusión escaló a la violencia física y amenazas. Según la acusación, Vallejos la zamarreó y amenazó con incendiar sus pertenencias. Tras radicar la denuncia en el Centro CAVIG, la mujer fue revisada por un médico legista que constató lesiones y siete días de curación.

Ante el hecho, Vallejos hizo un largo y fuerte descargo. Aseguró que "buscan ensuciar" su imagen y apuntó a una campaña de despretigio por parte de la política sanjuanina.

El comunicado de Vallejos

San Juan,18 de mayo

Comunicado de Prensa.

Soy una persona Pública, y dada la transcendencia pública, de una situación personal muy privada, emito el siguiente comunicado.

Estando atravesando la triste situación de separación de mi pareja, momento privado y personal, me encuentro denunciado por las supuestas causas que ya son de publico conocimiento.

La difusión de esto se enmarca en una campaña de despliegue mediático, a sabiendas del daño que se pretende causar a mi imagen personal y de fuerte exposición política, que incómoda al poder de San Juan, y que no dudo está atrás de esta campaña.

Hay un vil aprovechamiento político, como dije de esta triste situación personal por la que atravieso.

Voy a demostrar ante la justicia mi inocencia .Y la verdad saldrá a la luz, aunque los politicos que buscan venganza o ensuciar mi imagen hagan su mayor esfuerzo en perjudicarme.

Con respecto a las armas secuestradas en mi domicilio, son de mi propiedad, soy legítimo usuario y están todas registradas a mi nombre. Adjunto a esta nota su documentación.

No deja de sorprenderme el secuestro de estás armas de mi propiedad y legalmente adquiridas.

Cómo persona publica debo dar las explicaciones pertinentes y acá estoy, como Cristiano tengo fé en que la verdad siempre triunfará sobre la vil mentira.

Sergio Vallejos Mini