Golpe al narcomenudeo en San Juan: cayó un kiosco de drogas y secuestraron cocaína lista para vender

Un importante operativo antidrogas sacudió a San Juan en las últimas horas, luego de que la Policía Federal Argentina desarticulara un presunto punto de venta de estupefacientes que funcionaba en el barrio Las Rosas, en Capital.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, en el marco de una investigación vinculada al narcomenudeo y supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

De acuerdo con fuentes oficiales, la pesquisa estuvo a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) San Juan, cuyos agentes lograron determinar que una vivienda de la zona era utilizada para el acopio y comercialización de drogas.

La causa fue investigada por la Unidad Fiscal de San Juan Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, encabezada por el fiscal Francisco José Maldonado y la auxiliar fiscal Carolina Menéndez.

Allanamiento, droga y detenidas

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado Federal de Garantías, a cargo de la jueza Eliana Ratta Rivas, autorizó el allanamiento del inmueble sospechado.

Durante el operativo, los efectivos federales detuvieron a dos mujeres argentinas de 32 y 51 años, señaladas como presuntas responsables de la actividad ilegal.

Además, los investigadores secuestraron alrededor de un kilo y medio de cocaína fraccionada y preparada para su comercialización, junto con 470 gramos de marihuana también listos para la venta.

En el lugar también encontraron diez teléfonos celulares, diez tarjetas SIM, 110.000 pesos en efectivo, una libreta con anotaciones y otros elementos considerados clave para el avance de la causa.

Qué decidió la Justicia

Tras el procedimiento, la Justicia Federal dispuso que una de las acusadas fuera trasladada en calidad de detenida a la sede policial, mientras que la otra quedó imputada bajo arresto domiciliario.

Tanto las mujeres detenidas como todos los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interviniente en una causa por infracción a la Ley de Drogas.

El operativo representa un nuevo golpe al narcomenudeo en San Juan, en medio del avance de las investigaciones federales contra redes de distribución de estupefacientes en distintos puntos de la provincia.