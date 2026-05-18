    • 18 de mayo de 2026 - 13:08

    Denuncia contra Sergio Vallejos por violencia de género: secuestraron tres armas de fuego en la casa del excandidato a gobernador

    La medida fue realizada durante un allanamiento ordenado tras una denuncia por presuntas amenazas y agresiones contra su pareja.

    Sergio Vallejos, político sanjuanino, ex candidato a gobernador.&nbsp;

    Sergio Vallejos, político sanjuanino, ex candidato a gobernador. 

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    Según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO, la denuncia ingresó el pasado sábado 16 de mayo de 2026 en la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG. La presentación fue realizada por una joven de entre 25 y 26 años, pareja de Vallejos, quien acusó al dirigente de haberla violentado durante la madrugada de ese mismo día en una vivienda ubicada en Desamparados, Capital.

    La investigación quedó en manos del fiscal Mario Panetta, de la UFI CAVIG, unidad coordinada por Claudia Ruiz Carignano y Alberto Martínez.

    De acuerdo a la información preliminar de la causa, la mujer declaró que al regresar a su domicilio encontró a Vallejos despierto y aparentemente muy enojado. Siempre según el relato denunciado, el ex candidato la habría zamarreado tomándola de los brazos, insultado y amenazado con quemarle algunas pertenencias, en medio de reproches por haber salido con amigas.

    Fuentes judiciales señalaron a este diario que, por el momento, la causa se investiga bajo las figuras de lesiones leves y amenazas simples.

    Como parte de las primeras medidas de prueba, la presunta víctima fue examinada por un médico legista de la UFI CAVIG, quien constató lesiones compatibles con siete días de curación.

    En paralelo, el domingo los investigadores realizaron un allanamiento en la vivienda de Vallejos. Durante ese procedimiento secuestraron tres armas de fuego que ahora quedaron bajo análisis judicial mientras el dirigente deberá acreditar la documentación correspondiente para determinar si contaba con autorización legal para su tenencia y portación. En un descargo público, el excandidato dijo que "son de mi propiedad, soy legítimo usuario y están todas registradas a mi nombre. Adjunto a esta nota su documentación".

    La causa se encuentra en una etapa inicial de investigación y, hasta el momento, no fue solicitada la audiencia de formalización de imputación. Mientras tanto, el fiscal Panetta continúa con la instrucción preliminar y Vallejos permanece en libertad.

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