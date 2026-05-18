Capital: encontraron un viejo Renault 9 que había sido robado el sábado

El vehículo fue localizado por personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes tras un operativo en inmediaciones de calle Simón Bolívar. Interviene la UFI Delitos contra la Propiedad.

Encontraron en Capital un Renault 9 que había sido robado el sábado

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Personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes (D-5) de la Policía de San Juan logró recuperar este lunes por la mañana un automóvil que había sido denunciado como robado el pasado fin de semana en pleno centro de la Ciudad de San Juan.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 08:40 horas en calle Simón Bolívar, entre Avenida Rioja y calle Tucumán. Allí, los investigadores de la fuerza provincial localizaron un vehículo Renault 9 TXE, cuyas características coincidían exactamente con las del rodado sustraído el sábado sobre calle Tucumán.

El damnificado por el robo es un hombre de 69 años, quien había radicado la denuncia correspondiente en la Comisaría 3ª, iniciándose una causa judicial por el delito contra la propiedad.

Tras el hallazgo del automóvil en la vía pública, los efectivos se comunicaron con la Dra. Claudia Vila, ayudante fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad. La funcionaria judicial dispuso de inmediato el secuestro del Renault 9 y ordenó su traslado a la Central de Policía.