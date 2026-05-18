    • 18 de mayo de 2026 - 11:19

    Capital: encontraron un viejo Renault 9 que había sido robado el sábado

    El vehículo fue localizado por personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes tras un operativo en inmediaciones de calle Simón Bolívar. Interviene la UFI Delitos contra la Propiedad.

    Encontraron en Capital un Renault 9 que había sido robado el sábado

    Encontraron en Capital un Renault 9 que había sido robado el sábado

    Foto:

    Personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes (D-5) de la Policía de San Juan logró recuperar este lunes por la mañana un automóvil que había sido denunciado como robado el pasado fin de semana en pleno centro de la Ciudad de San Juan.

    Leé además

    Vila tiene una condena de tres años de cárcel en suspenso, por tal motivo, estaba en libertad.

    El acusado de abusar de una menor durante una entradera ya había sido investigado por un hecho similar este año
    Imagen ilustrativa creada con IA.

    Misterio y sangre en un hotel alojamiento de Capital: un hombre terminó inconsciente y una mujer fue detenida

    El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 08:40 horas en calle Simón Bolívar, entre Avenida Rioja y calle Tucumán. Allí, los investigadores de la fuerza provincial localizaron un vehículo Renault 9 TXE, cuyas características coincidían exactamente con las del rodado sustraído el sábado sobre calle Tucumán.

    El damnificado por el robo es un hombre de 69 años, quien había radicado la denuncia correspondiente en la Comisaría 3ª, iniciándose una causa judicial por el delito contra la propiedad.

    Tras el hallazgo del automóvil en la vía pública, los efectivos se comunicaron con la Dra. Claudia Vila, ayudante fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad. La funcionaria judicial dispuso de inmediato el secuestro del Renault 9 y ordenó su traslado a la Central de Policía.

    El vehículo ya se encuentra en sede policial, donde el cuerpo de peritos de la fuerza provincial le realizará las evaluaciones correspondientes antes de ser restituido legalmente a su propietario.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Sergio Vallejos, excandidato a gobernador de San Juan.

    Denunciaron por violencia de género y amenazas al excandidato a gobernador Sergio Vallejos

    clausuraron un after clandestino en capital: hubo incidentes y policias golpeados

    Clausuraron un after clandestino en Capital: hubo incidentes y policías golpeados

    capital presento una amplia propuesta gratuita de capacitacion en oficios, tecnologia y formacion laboral

    Capital presentó una amplia propuesta gratuita de capacitación en oficios, tecnología y formación laboral

    El médico Héctor David Marinero tenía 56 años. Sufrió un infarto mientras estaba solo en su departamento en Capital. 

    Creen que el médico Marinero estaba solo cuando murió y se cae la teoría del robo