    • 13 de mayo de 2026 - 19:02

    Temor en una escuela de Capital: un alumno de 11 años ingresó al aula con un arma de aire comprimido

    El hecho ocurrió en la Escuela Campaña del Desierto, en el barrio Smata. La pistola fue detectada por una docente tras el aviso del padre de otro estudiante.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Minutos de preocupación vivieron este miércoles los alumnos, padres y docentes de la Escuela Campaña del Desierto, en Capital. Un alumno ingresó con un arma de aire comprimido al aula y obligó a la intervención de personal policial de la Comisaría 27° y personal del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia

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    El episodio ocurrió alrededor de las 8, en el ingreso al turno escolar, en el establecimiento ubicado en la intersección de Virgen de Lourdes y Perito Moreno, en el barrio Smata. Según informó la Policía, una docente fue alertada por el padre de otro alumno, quien manifestó que el niño llevaba un arma en uno de sus bolsillos. Ante esta situación, la maestra ingresó al aula y le solicitó al menor que entregara el objeto.

    De acuerdo al parte policial, el estudiante hizo entrega de una pistola de material plástico color negro, aparentemente de CO2 o aire comprimido. El arma fue inmediatamente resguardada en la dirección de la institución educativa.

    La directora del establecimiento, Adriana Mariela Araya, radicó la denuncia correspondiente en representación de la seguridad pública del colegio.

    La investigación quedó en manos del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, con intervención del secretario Dr. Carlos Ponce, debido a que el involucrado es un menor de edad.

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