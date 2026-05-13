    • 13 de mayo de 2026 - 16:10

    Golpe al robo de motos: la Policía recuperó tres vehículos robados en Mendoza

    La Brigada de Investigaciones Este secuestró dos motos con pedido de captura durante operativos en La Chimbera y ya suman tres los rodados recuperados en tiempo récord.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Brigada de Investigaciones Este logró recuperar dos motocicletas robadas en la provincia de Mendoza durante una serie de operativos realizados en la localidad de La Chimbera, en el departamento 25 de Mayo. Con estos procedimientos, ya son tres las motos secuestradas en apenas 48 horas, en el marco de intensos controles policiales en la zona.

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    El primer operativo se concretó en calle 25 antes de calle 3, donde efectivos policiales identificaron a un hombre de apellido Escudero, que caminaba llevando una motocicleta Honda Wave blanca.

    Al verificar los números de motor y chasis mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los investigadores confirmaron que el rodado tenía pedido de secuestro por hurto de vehículo, solicitado por la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores de Mendoza.

    Horas más tarde, en el mismo sector, los uniformados interceptaron a Olmedo, mayor de edad, quien circulaba en una motocicleta Zanella AS-RX sin patente colocada ni documentación.

    Tras la consulta en el sistema SIFCOP, se determinó que la moto registraba pedido de secuestro por robo desde el 31 de marzo de 2024, también requerido por la Justicia mendocina.

    Por disposición del ayudante fiscal de la Unidad de Abordaje Territorial, ambas motocicletas fueron secuestradas y los conductores quedaron vinculados a las actuaciones judiciales correspondientes.

    Desde la Brigada de Investigaciones destacaron que estos procedimientos se suman al secuestro de una Bajaj Rouser NS200 realizado el pasado 11 de mayo, elevando a tres las motos recuperadas.

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