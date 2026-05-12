    • 12 de mayo de 2026 - 13:27

    Cayó en 25 de Mayo una moto Bajaj robada en Mendoza que circulaba con patente falsa

    La motocicleta tenía pedido de secuestro por robo en Mendoza y circulaba por La Chimbera, 25 de Mayo, con una patente correspondiente a otro vehículo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Personal de la Brigada de Investigaciones Este realizó un operativo que terminó con el hallazgo de una motocicleta con pedido de secuestro por robo en la provincia de Mendoza. El procedimiento tuvo lugar en la localidad de La Chimbera, departamento 25 de Mayo.

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    El operativo se dio en la intersección de calle 23 y Ruta Provincial 279, mientras los efectivos desarrollaban tareas investigativas en la zona. Allí observaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta Bajaj Rowser NS 200cc de color negro y decidieron identificarlo.

    Al solicitarle la documentación del rodado, el conductor manifestó no poseer papeles que acreditaran la propiedad de la moto. Ante esta situación, los investigadores realizaron una verificación en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales y detectaron que la patente colocada correspondía en realidad a una motocicleta Corven 110cc.

    Posteriormente, tras el cotejo de los números de motor y chasis, se confirmó que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo por robo en Mendoza.

    La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, Oficina Fiscal Guaymallén N° 1. Finalmente, el rodado fue secuestrado y trasladado a la sede de la Brigada de Investigaciones Este, mientras que el conductor, mayor de edad, quedó vinculado a las actuaciones judiciales iniciadas en su contra.

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