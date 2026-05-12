    • 12 de mayo de 2026 - 14:08

    Servicio Penitenciario: requisa evitó el ingreso de elementos prohibidos, algunos habían sido arrojados desde afuera del Penal

    Personal del Servicio Penitenciario secuestró celulares y sustancias prohibidas que fueron arrojados desde el exterior.

    Gracias a un operativo de requisa se evitó el ingreso de elementos prohibido al Servicio Penitenciario.

    Gracias a un operativo de requisa se evitó el ingreso de elementos prohibido al Servicio Penitenciario.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    Durante un procedimiento preventivo realizado en sectores externos del Penal en Chimbas, personal de la División Requisa del Servicio Penitenciario secuestró teléfonos celulares, sustancias prohibidas y pastillas que habían sido arrojadas desde el exterior. El accionar permitió reforzar las tareas de control y prevención dentro del establecimiento.

    Leé además

    muerte del medico en un consorcio: la principal hipotesis apunta a que el profesional sufrio un infarto

    Muerte del médico en un consorcio: la principal hipótesis apunta a que el profesional sufrió un infarto

    Por Redacción Diario de Cuyo
    quien era el hombre que hallaron muerto en un consorcio de capital: medico oncologo muy dedicado, familiero y alegre

    Quién era el hombre que hallaron muerto en un consorcio de Capital: médico oncólogo muy dedicado, familiero y alegre

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Servicio Penitenciario Provincial continúa fortaleciendo las acciones de prevención y control dentro de la unidad penitenciaria a través de operativos permanentes que permiten detectar y evitar el ingreso de elementos prohibidos.

    image
    Personal de la División Requisa del Servicio Penitenciario llevó adelante el operativo.

    Personal de la División Requisa del Servicio Penitenciario llevó adelante el operativo.

    Procedimiento preventivo en el Servicio Penitenciario

    En este marco, personal de la División Requisa llevó adelante un procedimiento preventivo en inmediaciones del taller metalúrgico y la bloquera, sectores donde habitualmente se realizan rastrillajes y controles de seguridad. Durante la recorrida, los efectivos detectaron distintos elementos que habían sido arrojados desde el exterior hacia el interior del establecimiento.

    Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares, envoltorios de nylon con sustancia vegetal de color verde amarronado y fuerte aroma, además de pastillas con inscripciones alfabéticas, elementos cuya tenencia está prohibida dentro de la institución penitenciaria.

    El procedimiento se desarrolló bajo los protocolos de seguridad vigentes, permitiendo una intervención rápida, ordenada y efectiva por parte del personal penitenciario. Estas acciones forman parte del trabajo sostenido que se realiza diariamente para reforzar la seguridad, prevenir situaciones irregulares y mantener el control en los distintos sectores del Penal.

    Capacitaciones positivas en el Servicio Penitenciario

    Asimismo, desde el Servicio Penitenciario Provincial destacaron la preparación y el profesionalismo del personal de requisa, que continúa participando de capacitaciones e instancias de perfeccionamiento operativo. La formación constante y la incorporación de nuevas herramientas de trabajo permiten optimizar los controles y fortalecer el servicio de seguridad que brinda la institución.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El consorcio donde hallaron al hombre muerto. Fotos: Daniel Arias

    Misterio por la muerte de un hombre en Capital: hallaron preservativos tirados y faltaban objetos de la vivienda

    Por Redacción Diario de Cuyo
    vuelve al penal de chimbas: atraparon un sujeto que tenia pedido de captura en la villa manuelita

    Vuelve al Penal de Chimbas: atraparon un sujeto que tenía pedido de captura en la Villa Manuelita

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cayo en 25 de mayo una moto bajaj robada en mendoza que circulaba con patente falsa

    Cayó en 25 de Mayo una moto Bajaj robada en Mendoza que circulaba con patente falsa

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El hecho de zoofilia fue juzgado este lunes en Tribunales. 

    La estafa que tuvo como víctima a una empleada judicial y esposa de un alto funcionario de La Corte

    Por Redacción Diario de Cuyo