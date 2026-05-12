Servicio Penitenciario: requisa evitó el ingreso de elementos prohibidos, algunos habían sido arrojados desde afuera del Penal

Personal del Servicio Penitenciario secuestró celulares y sustancias prohibidas que fueron arrojados desde el exterior.

Gracias a un operativo de requisa se evitó el ingreso de elementos prohibido al Servicio Penitenciario.

Durante un procedimiento preventivo realizado en sectores externos del Penal en Chimbas, personal de la División Requisa del Servicio Penitenciario secuestró teléfonos celulares, sustancias prohibidas y pastillas que habían sido arrojadas desde el exterior. El accionar permitió reforzar las tareas de control y prevención dentro del establecimiento.

El Servicio Penitenciario Provincial continúa fortaleciendo las acciones de prevención y control dentro de la unidad penitenciaria a través de operativos permanentes que permiten detectar y evitar el ingreso de elementos prohibidos.

image Personal de la División Requisa del Servicio Penitenciario llevó adelante el operativo. Procedimiento preventivo en el Servicio Penitenciario En este marco, personal de la División Requisa llevó adelante un procedimiento preventivo en inmediaciones del taller metalúrgico y la bloquera, sectores donde habitualmente se realizan rastrillajes y controles de seguridad. Durante la recorrida, los efectivos detectaron distintos elementos que habían sido arrojados desde el exterior hacia el interior del establecimiento.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares, envoltorios de nylon con sustancia vegetal de color verde amarronado y fuerte aroma, además de pastillas con inscripciones alfabéticas, elementos cuya tenencia está prohibida dentro de la institución penitenciaria.

El procedimiento se desarrolló bajo los protocolos de seguridad vigentes, permitiendo una intervención rápida, ordenada y efectiva por parte del personal penitenciario. Estas acciones forman parte del trabajo sostenido que se realiza diariamente para reforzar la seguridad, prevenir situaciones irregulares y mantener el control en los distintos sectores del Penal.