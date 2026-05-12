Encontraron una escopeta durante un allanamiento en Caucete y condenaron al dueño de la casa

El hombre de Caucete reconoció que no tenía autorización legal para poseerla. Recibió una condena de seis meses de prisión condicional.

Un operativo realizado en el departamento Caucete terminó con el secuestro de una escopeta y la condena de un hombre por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.

Secuestro de arma de fuego y decomiso en Caucete Se trata de Víctor Hugo Varela, quien fue condenado mediante juicio abreviado a seis meses de prisión de cumplimiento condicional. Además, la Justicia ordenó el decomiso y la destrucción del arma secuestrada, en el marco del artículo 23 del Código Penal.

image La escopeta secuestrada.

Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió durante la tarde de este lunes, cerca de las 18:50, cuando personal policial se presentó en un domicilio ubicado sobre calle Paso de los Andes, pasando hacia el este del Barrio Conjunto V, en Caucete, para cumplir una orden de allanamiento emitida por la jueza de Paz Luciana Salva.

Mientras realizaban la requisa en una de las habitaciones principales de la vivienda, los efectivos encontraron arriba de un ropero una escopeta sin identificación visible de calibre. Al ser consultado, Varela reconoció que el arma era de su propiedad y aseguró que la tenía desde hacía muchos años, aunque admitió no contar con la tenencia ni la portación correspondiente.