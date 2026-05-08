Desarticularon talleres clandestinos de motos en Caucete vinculados a picadas ilegales

En el marco de una investigación por picadas ilegales , maniobras peligrosas y ruidos molestos, personal de Comisaría 9ª de Caucete llevó adelante una serie de allanamientos que permitió desarticular talleres clandestinos de motocicletas en distintos puntos del departamento.

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Los procedimientos se realizaron por orden del Juzgado de Paz de Caucete en los barrios Conjunto 4, Conjunto 5, Las Viñas, Felipe Cobas, Loteo Esperanza y Pie de Palo, donde los efectivos detectaron domicilios utilizados como talleres informales para modificar motos destinadas presuntamente a carreras ilegales .

Durante los operativos, la Policía secuestró 20 motocicletas, además de motores, cuadros y caños de escape antirreglamentarios . Según informaron fuentes policiales, varios de los elementos presentaban numeración adulterada, por lo que quedaron bajo resguardo mientras personal de la Planta Verificadora trabaja para establecer su procedencia.

Además, seis hombres fueron aprehendidos y notificados para comparecer ante la Justicia. En paralelo, los propietarios de los talleres clandestinos deberán presentar la documentación correspondiente para acreditar habilitación y actividad legal.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en un domicilio ubicado en calle Paso de los Andes y Ruta 20, donde los uniformados encontraron una escopeta con la numeración limada.

Por este hallazgo fue detenido un hombre mayor de edad y la causa pasó al Fuero de Flagrancia, que ahora investiga la procedencia del arma y la posible comisión de otros delitos.

Continuarán los controles en Caucete

Desde Comisaría 9ª informaron que el Juzgado de Paz autorizó cerca de diez allanamientos en total y adelantaron que los controles continuarán en otros domicilios donde se realicen reparaciones o modificaciones de motocicletas.

La investigación busca frenar las picadas ilegales y las maniobras peligrosas que generan constantes denuncias de vecinos por ruidos molestos y riesgos para la seguridad vial en distintas zonas del departamento.