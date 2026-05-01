    • 1 de mayo de 2026 - 20:33

    El resultado del dosaje al conductor y el doloroso destino del motociclista que murió en Caucete

    La víctima, Adolfo Nicolás Ávila, se dirigía en moto cuando encontró la muerte en el choque. Se conoció el resultado del dosaje al conductor del Ford Fiesta.

    La moto que conducía AdolfoNicolás Ávila, la víctima del accidente.

    La moto que conducía Adolfo Nicolás Ávila, la víctima del accidente.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el paso de las horas, se conocieron nuevos detalles del siniestro vial ocurrido este viernes al mediodía en Caucete que terminó con la muerte de un motociclista y generó una fuerte conmoción en la comunidad.

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    El dato más relevante de la investigación es que el conductor del automóvil, Jorge Alberto Castro (67), dio resultado negativo en el test de alcoholemia y también se le realizó el dosaje de sangre correspondiente, en el marco de las pericias judiciales.

    El hecho se registró alrededor de las 12:45 horas en Ruta 270, entre Ruta 20 y Avenida de los Ríos. Según el informe oficial, Castro conducía un Ford Fiesta cuando intentó girar hacia el este para ingresar a una calle proyectada. En ese momento, colisionó con una motocicleta que circulaba en sentido contrario.

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    La víctima fue identificada como Adolfo Nicolás Ávila, de 65 años, quien manejaba un ciclomotor Apia 100 cc. Producto del fuerte impacto contra el sector delantero derecho del vehículo, el hombre salió despedido y cayó sobre el pavimento, falleciendo en el acto.

    Pero más allá de la mecánica del siniestro, un detalle cargado de dolor atraviesa el caso: Ávila se dirigía a la casa de su hijo para compartir el almuerzo. Ese destino especial por el Día del Trabajador terminó abruptamente en la tragedia.

    En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el choque. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.

    La causa es investigada por el fiscal Sebastián Gómez, con la intervención del ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra. En tanto, el conductor del automóvil permanece detenido en la Comisaría 37ª mientras avanza la investigación.

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