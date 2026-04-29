Golpe a la caza ilegal en Caucete: rescataron 26 aves silvestres y detuvieron a ocho personas en varios allanamientos

Un importante operativo contra la tenencia ilegal de fauna se llevó a cabo este miércoles en Caucete, donde la Policía rescató 26 aves silvestres que permanecían en cautiverio y detuvo a ocho personas por infringir la normativa vigente.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 9ª, en el marco de una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas. Con órdenes emitidas por el Juzgado de Paz Letrado a cargo de la jueza Luciana Salva, se concretaron allanamientos en cinco domicilios del departamento.

Durante las requisas, los uniformados encontraron diversas especies protegidas, entre ellas cardenales amarillos, reinas del bosque, jilgueros, reinas moras y siete colores . Todas están amparadas por la ley que prohíbe la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre.

Fuentes policiales indicaron que ninguno de los implicados contaba con autorización para tener estos animales, por lo que quedaron vinculados a una causa por tráfico y destrucción de fauna autóctona.

En uno de los domicilios, además, se secuestró un rifle de aire comprimido calibre 5.5 milímetros , presuntamente utilizado para la caza de aves. El propietario no pudo acreditar su tenencia legal.

En el operativo intervino también personal de la Unidad Policía Rural N.º 03 – Los Médanos, que trasladó las jaulas en calidad de depositarios judiciales. Posteriormente, las aves fueron entregadas a la veterinaria “Arca”, donde recibirán atención y evaluación sanitaria antes de ser liberadas en su hábitat natural.

El procedimiento representa un nuevo avance en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna en la provincia, una problemática que continúa generando preocupación por su impacto en la biodiversidad local.