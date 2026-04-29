Recuperaron un botín millonario en herramientas, secuestraron un arma y cocaína: una mujer quedó detenida

Un impactante operativo policial permitió desbaratar un robo millonario y destapó una trama aún más compleja en Chimbas. Efectivos de la Brigada de Investigaciones Norte recuperaron la totalidad de los elementos sustraídos del predio en construcción del Parque de Santa Lucía y, durante el allanamiento, también secuestraron un arma de fuego, droga y detuvieron a una mujer.

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El hecho que originó la investigación ocurrió el pasado 22 de abril por la noche, cuando delincuentes ingresaron al predio ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen y calle Zorzal tras violentar los candados del portón. Desde allí se llevaron un helicóptero para llaneado de hormigón —valuado en más de 2 millones de pesos— junto a una gran cantidad de herramientas como carretillas, palas, azadas, taladros, martillos percutores y otros elementos de trabajo.

A partir del análisis de cámaras de seguridad del lugar, registros privados y del sistema CISEM, los investigadores lograron identificar el vehículo utilizado en el robo, una rural que fue clave para seguir el rastro de los sospechosos. Esa pista los condujo hasta una vivienda en el barrio Villa Paula , donde se presumía que estaba oculto el botín.

Con orden judicial gestionada por la UFI de Delitos contra la Propiedad, la Brigada concretó el allanamiento y encontró todos los elementos denunciados, además del rodado utilizado que estaba oculto bajo mantas.

Pero el procedimiento reveló mucho más que un simple robo. En el interior de la vivienda también secuestraron una pistola calibre .22 con cargador y municiones , junto a pequeños envoltorios que contenían una sustancia sospechosa.

Tras la intervención de personal de Drogas Ilegales, se confirmó que se trataba de cocaína, lo que derivó en la apertura de una causa federal paralela. Por disposición del fiscal coordinador de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Cristian Catalano, fue detenida una mujer mayor de edad, de apellido Araoz.

En tanto, un hombre identificado como Paredes, pareja de la detenida, quedó vinculado a la causa por infracción a la ley de estupefacientes.

Los elementos recuperados, el arma secuestrada y los involucrados quedaron a disposición tanto de la Justicia provincial como federal, en un caso que comenzó como un robo y terminó exponiendo una red de delitos mucho más amplia.