Caso Julio Omar Calivar: su abogada asegura que el empresario acusado de abuso "es víctima de una extorsión"

Luego de que Julio Omar Calivar regresara a San Juan y quedara detenido en el marco de la causa en la que está acusado por presuntos abusos , su defensa salió públicamente a fijar postura y aseguró que el empresario es inocente.

El empresario Julio Omar Calivar fue extraditado de Chile a San Juan por las causas de presuntos abusos sexuales

Julio Omar Calivar: tras ser extraditado la causa está con secreto de sumario y no hay fecha de indagatoria

La abogada defensora, Josela Echegaray, sostuvo que su cliente niega todas las acusaciones en su contra y aseguró que incluso considera haber sido víctima de una extorsión , un aspecto que buscarán probar dentro del proceso judicial.

En declaraciones a Canal 13, la letrada explicó que ya presentaron pruebas para responder a cada uno de los hechos y circunstancias que, según señaló, motivaron la salida de Calivar de la provincia.

Echegaray fue contundente al afirmar que el empresario ratificó su inocencia desde el primer momento y que cuentan con los elementos necesarios para sostener esa postura ante la Justicia.

En ese sentido, explicó que durante la audiencia inicial se expusieron algunos de los puntos centrales de la acusación, pero todavía no pudieron estudiar en detalle toda la evidencia reunida por la fiscalía, algo que consideran fundamental antes de avanzar con una ampliación de la declaración indagatoria.

La abogada adelantó que esa nueva instancia judicial se concretará más adelante, una vez que puedan revisar completamente el contenido de la causa.

Uno de los aspectos más sensibles de sus declaraciones estuvo relacionado con la salida de Calivar de San Juan, situación que generó fuerte repercusión pública, ya que estuvo prófugo por seis años hasta que fue atrapado por Interpol en Santiago de Chile.

Sobre ese punto, Echegaray aseguró que su defendido se ausentó por miedo y por una cuestión de seguridad personal y familiar, especialmente pensando en la protección de sus hijos.

Además, insistió en que el empresario sostiene haber sido víctima de una extorsión, una línea de defensa que buscarán demostrar junto con la acreditación de su inocencia.

Mientras la investigación avanza y se espera una nueva audiencia para ampliar su declaración, Julio Omar Calivar continúa detenido por orden de la Justicia sanjuanina.