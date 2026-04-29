    • 29 de abril de 2026 - 18:44

    Caos en una escuela de Chimbas: denuncias cruzadas por un violento episodio y refuerzo de la seguridad

    Según dijeron vecinos, un grupo de personas irrumpió en la Escuela Alvar López y generó pánico entre alumnos y docentes. Mientras la Policía habla de menores arrojando piedras, familias denuncian disparos y amenazas.

    Escuela Alvar López, ubicada en el interior del barrio Los Andes.

    Escuela Alvar López, ubicada en el interior del barrio Los Andes.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La siesta de este miércoles se convirtió en una escena de tensión y miedo en la Escuela Alvar López, ubicada en el interior del barrio Los Andes, en Chimbas. Un episodio confuso y cargado de versiones encontradas alteró la jornada escolar y dejó en evidencia la creciente preocupación por la inseguridad en la zona.

    Leé además

    Hospital Rawson.

    Chimbas: le dieron una golpiza para robarle y lo dejaron convulsionando
    A San Expedito. Las intendencias de Albardón, Angaco, Chimbas y San Martín presentaron la Bicicleteada de la Fe.

    Presentaron la "Bicicleteada Regional Unida por la Fe": recorrerá cuatro departamentos en honor a San Expedito

    De acuerdo con los primeros datos brindados por la Subcomisaría Santa Lucía Este, el hecho habría sido protagonizado por un grupo de menores que arrojaban piedras contra el establecimiento.

    Sin embargo, el relato de familiares de estudiantes y docentes difiere notablemente. Testigos aseguran haber escuchado detonaciones y describen una situación mucho más grave. Según indicaron en testimonios que hicieron llegar a DIARIO DE CUYO, tres jóvenes habrían ingresado de manera violenta al predio, arrojando ladrillos, amenazando y agrediendo al personal educativo, e incluso esperando a los alumnos en el exterior con fines de robo.

    image
    Personal policial se hizo presente para reforzar la seguridad.

    Personal policial se hizo presente para reforzar la seguridad.

    La tensión, siempre según estos testimonios, habría escalado con la llegada de los efectivos policiales. “Hubo tiros. En la escuela, los niños y los profesores se tiraron al piso para resguardarse”, afirmó una vecina. No obstante, esta versión fue descartada por las autoridades, que reiteraron que no se registraron disparos y que la situación fue controlada.

    Vecinos del barrio también afirmaron haber escuchado detonaciones, aunque esta hipótesis no fue confirmada oficialmente. En la comunidad educativa denuncian que los hechos de inseguridad son frecuentes y que los alumnos conviven a diario con situaciones de violencia.

    Ante la gravedad del episodio, autoridades del Ministerio de Educación rápidamente se hicieron presentes en el lugar. Desde la institución emitieron un comunicado en el que informaron las medidas adoptadas tras una reunión con funcionarios del área.

    “Tras los hechos ocurridos esta tarde, nos hemos reunido en la institución con la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el director de Área, Abel Farías, y la supervisora, Marcela Magrini. Luego de recorrer las instalaciones y evaluar la situación, se gestionaron soluciones inmediatas”, indicaron.

    En ese sentido, confirmaron que a partir de este jueves la escuela contará con seguridad policial las 24 horas, incorporación de personal de maestranza y un relevamiento técnico para mejoras en la infraestructura.

    “Con estas medidas buscamos garantizar la tranquilidad y seguridad de nuestro equipo docente y, fundamentalmente, de nuestros alumnos”, concluyó el comunicado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    marcelo orrego participo de la entrega de viviendas en chimbas: 46 familias ya tienen su casa propia

    Marcelo Orrego participó de la entrega de viviendas en Chimbas: 46 familias ya tienen su casa propia

    Santana Roque y Malla Tello, los detenidos en Chimbas. 

    Los frenaron por merodear en Chimbas y descubrieron que andaban en una moto robada

    Las motos con las que fueron detenidos los dos hermanos tras una persecución policial.

    Hermanos terminaron presos tras una persecución: uno rompió un chaleco policial y el otro chocó un patrullero

    El condenado entró a robar con un cómplice, que zafó del arresto. Quisieron sustraer un motor de aire aconcionado y una parrilla.

    Robó un motor de aire acondicionado y una parrilla, pero cayó en el descampado con todo en sus manos