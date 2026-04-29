Caos en una escuela de Chimbas: denuncias cruzadas por un violento episodio y refuerzo de la seguridad

La siesta de este miércoles se convirtió en una escena de tensión y miedo en la Escuela Alvar López , ubicada en el interior del barrio Los Andes, en Chimbas . Un episodio confuso y cargado de versiones encontradas alteró la jornada escolar y dejó en evidencia la creciente preocupación por la inseguridad en la zona.

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De acuerdo con los primeros datos brindados por la Subcomisaría Santa Lucía Este, el hecho habría sido protagonizado por u n grupo de menores que arrojaban piedras contra el establecimiento.

Sin embargo, el relato de familiares de estudiantes y docentes difiere notablemente. Testigos aseguran haber escuchado detonaciones y describen una situación mucho más grave. Según indicaron en testimonios que hicieron llegar a DIARIO DE CUYO , tres jóvenes habrían ingresado de manera violenta al predio, arrojando ladrillos, amenazando y agrediendo al personal educativo, e incluso esperando a los alumnos en el exterior con fines de robo.

La tensión, siempre según estos testimonios, habría escalado con la llegada de los efectivos policiales. “ Hubo tiros. En la escuela, los niños y los profesores se tiraron al piso para resguardarse ”, afirmó una vecina. No obstante, esta versión fue descartada por las autoridades, que reiteraron que no se registraron disparos y que la situación fue controlada.

Vecinos del barrio también afirmaron haber escuchado detonaciones, aunque esta hipótesis no fue confirmada oficialmente. En la comunidad educativa denuncian que los hechos de inseguridad son frecuentes y que los alumnos conviven a diario con situaciones de violencia.

Ante la gravedad del episodio, autoridades del Ministerio de Educación rápidamente se hicieron presentes en el lugar. Desde la institución emitieron un comunicado en el que informaron las medidas adoptadas tras una reunión con funcionarios del área.

“Tras los hechos ocurridos esta tarde, nos hemos reunido en la institución con la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el director de Área, Abel Farías, y la supervisora, Marcela Magrini. Luego de recorrer las instalaciones y evaluar la situación, se gestionaron soluciones inmediatas”, indicaron.

En ese sentido, confirmaron que a partir de este jueves la escuela contará con seguridad policial las 24 horas, incorporación de personal de maestranza y un relevamiento técnico para mejoras en la infraestructura.

“Con estas medidas buscamos garantizar la tranquilidad y seguridad de nuestro equipo docente y, fundamentalmente, de nuestros alumnos”, concluyó el comunicado.