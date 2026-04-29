Chimbas: le dieron una golpiza para robarle y lo dejaron convulsionando

Un joven de 27 años fue brutalmente agredido este martes por un grupo de delincuentes en Chimbas. La víctima sufrió una violenta golpiza y terminó convulsionando, con el rostro ensangrentado, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Porres y lateral de Ruta 40. Según fuentes policiales y judiciales, el joven, identificado como Alejo Montenegro, caminaba por la zona cuando fue interceptado por al menos cuatro sujetos.

De acuerdo a las primeras versiones, los agresores lo rodearon y le dieron puñetazos y patadas en diferentes partes del cuerpo. Inmediatamente, una vez reducido, le quitaron el teléfono celular y luego escaparon, dejándolo tendido en el suelo con visibles lesiones. Personal médico lo asistió y constató que el joven presentaba convulsiones y un importante sangrado en el rostro, por lo que dispusieron su traslado inmediato al hospital.