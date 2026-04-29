    • 29 de abril de 2026 - 08:08

    Chimbas: le dieron una golpiza para robarle y lo dejaron convulsionando

    La víctima fue atacada por cuatro sujetos que escaparon tras robarle.

    Hospital Rawson.

    Hospital Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 27 años fue brutalmente agredido este martes por un grupo de delincuentes en Chimbas. La víctima sufrió una violenta golpiza y terminó convulsionando, con el rostro ensangrentado, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson.

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    El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Porres y lateral de Ruta 40. Según fuentes policiales y judiciales, el joven, identificado como Alejo Montenegro, caminaba por la zona cuando fue interceptado por al menos cuatro sujetos.

    De acuerdo a las primeras versiones, los agresores lo rodearon y le dieron puñetazos y patadas en diferentes partes del cuerpo. Inmediatamente, una vez reducido, le quitaron el teléfono celular y luego escaparon, dejándolo tendido en el suelo con visibles lesiones. Personal médico lo asistió y constató que el joven presentaba convulsiones y un importante sangrado en el rostro, por lo que dispusieron su traslado inmediato al hospital.

    El episodio se registró en jurisdicción de la Subcomisaría Santa Lucía Este y es investigado por la UFI de Delitos contra la Propiedad, que trabaja para identificar a los autores del violento asalto. Hasta el momento no hay detenidos.

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