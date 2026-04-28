    • 28 de abril de 2026 - 17:55

    Presentaron la "Bicicleteada Regional Unida por la Fe": recorrerá cuatro departamentos en honor a San Expedito

    Albardón, Angaco, Chimbas y San Martín se unieron para una jornada de ciclismo en una bicicleteada en devoción por San Expedito.

    A San Expedito. Las intendencias de Albardón, Angaco, Chimbas y San Martín presentaron la Bicicleteada de la Fe.

    A San Expedito. Las intendencias de Albardón, Angaco, Chimbas y San Martín presentaron la Bicicleteada de la Fe.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Los intendentes de Albardón, Chimbas, Angaco y San Martín, presentaron la primera edición de la Bicicleteada Regional Unida por la Fe, una propuesta que busca reunir a familias de la zona noreste de San Juan en una jornada de deporte, espiritualidad e integración.

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    Habrá cuatro puntos de largada, en Albardón desde el Parque Latinoamericano para ciclistas de Albardón horario de concentración 8:45 hs.

    En simultáneo, habrá puntos de partida en los otros departamentos: en Chimbas desde plaza departamental, en San Martín, con concentración sobre Ruta Eva Perón y calle Quiroga y en Angaco, desde el edificio municipal, para finalmente llegar hasta el santuario en una gran columna de fieles al santo de las causas justas y urgentes, uniendo así los cuatro departamentos en una jornada de Fe y deporte en familia, promoviendo valores de unión, tradición y participación al tiempo que fortalece los lazos entre comunidades vecinas.

    LARGADAS DE LA FE

    La largada principal será en Chimbas, desde la Plaza Departamental. En simultáneo, habrá puntos de partida en los otros departamentos:

    Albardón: Parque Latinoamericano

    San Martín: Ruta Eva Perón (ex Nacional) y Rodríguez

    Angaco: edificio municipal

    Habrá cuatro puntos de largada, en Albardón desde el Parque Latinoamericano para ciclistas de Albardón horario de concentración 8:45 hs.

    Inscripciones o información en Dirección de Deportes de la Municipalidad de Albardón o al 2645715057.

    Instagram

    https://www.prod.instagram.com/municipalidad__albardon/

    Canal de YouTube

    https://www.youtube.com/c/MunicipalidaddeAlbardón2021

    Página WEB

    https://municipalidaddealbardon.com

    Además, en las respectivas direcciones de Deportes de los otros tres departamentos están abiertas las inscripciones esperando una gran convocatoria.

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