El polémico árbitro Joaquín Gil dirigirá San Martín ante Colegiales el próximo domingo

San Martín frontará un nuevo compromiso ante Colegiales este domingo desde las 15.00, en un encuentro que ya genera expectativa no solo por lo deportivo, sino también por la designación arbitral. El encargado de impartir justicia será Joaquín Gil, un juez con antecedentes cargados de polémicas en distintas categorías del fútbol argentino.
Gil ha estado en el centro de la escena en múltiples oportunidades, con decisiones que provocaron fuertes cuestionamientos. Uno de los casos más recordados en San Juan ocurrió en 2022, durante el cruce entre Sportivo Desamparados y Liniers de Bahía Blanca, un partido clave por la permanencia en el Federal A. En aquel encuentro, expulsó al delantero Santiago Ceballos por doble amarilla, ambas por protestar, lo que condicionó rápidamente al equipo víbora. Más tarde, sancionó un penal muy discutido en favor de Liniers en el cierre del partido, generando la indignación de los jugadores, entre ellos Matías Garrido, quien terminó visiblemente afectado. Al final, Jairo Díaz terminó atajando y estiró la vida de Desamparados en esa noche marcada por el escándalo.
Otro episodio resonante tuvo lugar en la Copa Argentina, cuando Deportivo Riestra eliminó a Comunicaciones con un penal sobre la hora. La infracción sancionada por Gil —una supuesta falta de Cipriano Treppo sobre Gonzalo Bravo— fue considerada incomprensible por gran parte del ambiente futbolístico y desató un escándalo.
Su historial también incluye finales calientes del Torneo Regional Federal Amateur. En la definición entre Sol de América de Formosa y Camioneros Argentinos del Norte, el arbitraje terminó envuelto en incidentes: tras el pitazo final, jugadores increparon a Gil con empujones e incluso golpes, obligándolo a retirarse escoltado por la policía. Situaciones similares se repitieron en la final entre Racing de Córdoba y Ben Hur en 2021, donde sancionó un penal muy discutido que influyó en el resultado.
Además, en otro encuentro del Federal A entre Sol de América y Juventud Antoniana, volvió a quedar bajo la lupa al cobrar dos penales considerados dudosos.
Con este antecedente, la designación de Gil no pasa desapercibida en la previa del choque entre Colegiales y San Martín. El árbitro estará acompañado por Mariano Rossetti como asistente 1, Antonella Pajón como asistente 2 y Cristiaan Cernadas como cuarto árbitro.
En un partido clave, todas las miradas estarán puestas no solo en los equipos, sino también en el desempeño arbitral, en un contexto donde cada decisión puede ser determinante.
La programación de la fecha por la Zona "B"
Sábado 02-05
San Martín (T.) - Atl. de Rafaela, a las 20.00 horas
Árbitro: Bryan Ferreyra
Domingo 03-05
Atlanta - Tristán Suárez, a las 13.00 horas
Árbitro: Franco Acita
Colegiales - San Martín (S.J.), a las 15.00 horas
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Mariano Rossetti
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Cristiaan Cernadas
Almagro - Temperley, a las 15.00 horas
Árbitro: Julián Jerez
G. y Esgrima (J.) - Dep. Maipú, a las 15.30 horas
Árbitro: Federico Benítez
Patronato (Paraná) - Nva. Chicago, a las 16.00 horas
Árbitro: Fabrizio Llobet
F.C. Midland - Güemes (S.E.), a las 16.30 horas
Árbitro: Javier Delbarba
Lunes 04-05
Quilmes A.C. - Chacarita Juniors, a las 20.00 horas
Árbitro: Pablo Giménez
G. y Tiro (Salta) - Agropecuario Arg., a las 21.30 horas
Árbitro: Juan Nebietti