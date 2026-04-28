El polémico árbitro Joaquín Gil dirigirá San Martín ante Colegiales el próximo domingo

Joaquín Gil será el árbitro del partido del domingo a las 15.00. Su historial de fallos controvertidos vuelve a generar preocupación en la previa.

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San Martín frontará un nuevo compromiso ante Colegiales este domingo desde las 15.00, en un encuentro que ya genera expectativa no solo por lo deportivo, sino también por la designación arbitral. El encargado de impartir justicia será Joaquín Gil, un juez con antecedentes cargados de polémicas en distintas categorías del fútbol argentino.

Gil ha estado en el centro de la escena en múltiples oportunidades, con decisiones que provocaron fuertes cuestionamientos. Uno de los casos más recordados en San Juan ocurrió en 2022, durante el cruce entre Sportivo Desamparados y Liniers de Bahía Blanca, un partido clave por la permanencia en el Federal A. En aquel encuentro, expulsó al delantero Santiago Ceballos por doble amarilla, ambas por protestar, lo que condicionó rápidamente al equipo víbora. Más tarde, sancionó un penal muy discutido en favor de Liniers en el cierre del partido, generando la indignación de los jugadores, entre ellos Matías Garrido, quien terminó visiblemente afectado. Al final, Jairo Díaz terminó atajando y estiró la vida de Desamparados en esa noche marcada por el escándalo.

Otro episodio resonante tuvo lugar en la Copa Argentina, cuando Deportivo Riestra eliminó a Comunicaciones con un penal sobre la hora. La infracción sancionada por Gil —una supuesta falta de Cipriano Treppo sobre Gonzalo Bravo— fue considerada incomprensible por gran parte del ambiente futbolístico y desató un escándalo.

Su historial también incluye finales calientes del Torneo Regional Federal Amateur. En la definición entre Sol de América de Formosa y Camioneros Argentinos del Norte, el arbitraje terminó envuelto en incidentes: tras el pitazo final, jugadores increparon a Gil con empujones e incluso golpes, obligándolo a retirarse escoltado por la policía. Situaciones similares se repitieron en la final entre Racing de Córdoba y Ben Hur en 2021, donde sancionó un penal muy discutido que influyó en el resultado.

Además, en otro encuentro del Federal A entre Sol de América y Juventud Antoniana, volvió a quedar bajo la lupa al cobrar dos penales considerados dudosos.