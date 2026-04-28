Natación: Maria Inés Vizzo fue protagonista del República en Juniors y Juveniles

La nadadora sanjuanina hizo podios en tres categorías del torneo nacional de natación. La AST de San Juan tuvo dos competidoras más.

El crecimiento y la evolución constantre han llevado a que la nadadora sanjuanina María Inés Vizzo González se destaque ya en el mapa nacional. Esta vez, la integrante de la AST de San Juan fue una de las protagonistas del Campeonato República de Natación en Juveniles y Juniors con varios podios.

La semana fue intensa y tuvo como escenario el Parque Roca en Capital Federal. Ahí María Inés logró meterse entre las primeras de varias categorías, siendo la de mejores resultados en la delegación de la Asociación Sanjuanina de Triatlón, Duatlón y Pruebas Combinadas que estuvo integrada además por Guadalupe Maldonado y Julieta Ozan, con Santiago Sosa como entrenador.

LOS RESULTADOS María Inés Vizzo estuvo en las definiciones de varias especialidades. En Combinado 200 metros terminó tercera. En 50 Pecho, también fue tercera y en los 200 Pecho lo mismo. En 100 Pecho finalizó en la cuarta colocación y en los 400 Combinado también fue cuarta.

La evolución de María Inés Vizzo González es notable. Especialista en Pecho, cuarta en el último Nacional. Integrante de la AST y una de las mayores proyecciones de la natación en San Juan, la marcaron como una de las figuras a futuro y María Inés Vizzo González tuvo bautismo internacional en noviembre en el Campeonato Latinoamericano de Cochabamba, Bolivia.