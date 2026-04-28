Desamparados y Colón Junior tienen todo definido para la final que confirmará el pasaje al Regional Amateur

La Liga Sanjuanina de Fútbol oficializó el esperado duelo clasificatorio que otorgará la última plaza local para el Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027. En ese marco, Colón Junior y Sportivo Desamparados se medirán en un partido decisivo para acompañar a Unión , único equipo ya clasificado tras consagrarse campeón del Torneo Oficial 2025.

El encuentro se jugará el sábado 16 de mayo desde las 16 horas en el Estadio San Juan del Bicentenario , escenario elegido para una definición que promete alto voltaje. El choque pondrá cara a cara a dos equipos que estuvieron muy cerca de tocar la gloria la temporada pasada y que ahora buscarán revancha en una instancia única.

Este cruce responde al reglamento vigente de la Liga, que establece una eliminatoria entre los subcampeones de los torneos del año anterior, considerando que Unión se quedó con el título absoluto. Así, Colón Junior llega a esta instancia tras haber sido subcampeón del Torneo Apertura 2025, mientras que Desamparados accede como finalista del Torneo Clausura 2025.

De esta manera, el “Víbora” afrontará por segundo año consecutivo una final de este tipo: en la edición anterior cayó por 2 a 1 ante Marquesado, aunque posteriormente logró su lugar en el certamen nacional mediante una invitación.

El presente de ambos equipos alimenta aún más la expectativa . Sportivo Desamparados atraviesa un gran momento, lidera con autoridad el actual Torneo Apertura, con 31 puntos en trece partidos y ya clasificó a Cuartos de final a falta de cuatro partidos para el final. Colón Junior, por su parte, también se mantiene en la pelea y ocupa el tercer puesto, a solo cinco unidades del líder, lo que anticipa un duelo equilibrado y con promesa de espectáculo.

Restará conocer precio de entradas y ubicaciones para cada una de las hinchadas en el coloso pocitano. Desde ya el encuentro despierta sobrada expectativa.

El Regional Amateur viene con cambios: más ascensos y un nuevo rol

Con la creación del Torneo Argentino del Interior y la reestructuración del fútbol del interior impulsada por el Consejo Federal traerá cambios en el Torneo Regional Federal Amateur. Uno de los cambios más significativos será el aumento en la cantidad de ascensos. El Regional Amateur pasará a otorgar 16 plazas al nuevo Torneo Argentino del Interior (que vendrá siendo una especie similar a los viejos Torneos Argentino B), duplicando así las oportunidades de promoción respecto a esquemas anteriores y generando un incentivo mayor para los clubes de todo el país.

En cuanto a su formato, el Regional Amateur mantendrá su calendario habitual, disputándose entre agosto o septiembre y diciembre, al parecer con menos participantes que los años anteriores. Sin embargo, el impacto deportivo será profundo. Con más cupos en juego y una nueva categoría en el medio, el torneo ganará en competitividad y volumen, ya que más clubes tendrán chances concretas de avanzar en el sistema. Al mismo tiempo, se espera que esta modificación reduzca la brecha existente entre los equipos del Regional y los del Federal A, al incorporar un paso previo de adaptación.

Así, el Torneo Regional Federal Amateur se consolida como el punto de partida del nuevo esquema del fútbol del interior, donde los equipos comenzarán por esta categoría intentando avanzar al Torneo Argentino del Interior que otorgará ascensos al Federal A.