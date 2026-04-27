Apertura al rojo vivo: Desamparados, líder y primer clasificado a playoffs a cuatro fechas del final

El Torneo Apertura del fútbol sanjuanino en Primera División atraviesa su etapa más decisiva y tiene a un protagonista excluyente: Desamparados . El conjunto víbora no solo lidera el certamen, sino que se convirtió en el primer equipo en asegurar su clasificación a los playoffs cuando todavía restan cuatro fechas por disputarse.

Apertura de fútbol local: se conocieron los arbitrajes para una fecha que abrió la recta final del torneo

Con 31 puntos y 12 unidades en juego, Desamparados logró una ventaja determinante de 13 puntos sobre Atlético Trinidad y López Peláez, los conjuntos que hoy se ubican fuera de los ocho mejores. Esa diferencia matemática ya le garantiza un lugar en la próxima instancia, marcando un hito en su campaña.

El presente del líder se consolidó en la última jornada, con el triunfo como visitante ante López Peláez, sumado a la derrota de Unión frente a Minero, resultado que le permitió estirar distancias en la cima. Así, Desamparados le lleva cuatro puntos a su inmediato perseguidor, Unión, cinco a Colón Junior y seis a Atlético Minero.

La clave del equipo ha sido la regularidad: es el único invicto del campeonato, con nueve victorias y cuatro empates. Además, domina las principales estadísticas del torneo, con la mejor diferencia de gol (+20), el ataque más efectivo (30 goles) y una de las defensas menos vencidas (10 tantos en contra) . Su rendimiento de 2,38 puntos por partido lo posiciona como el conjunto más sólido del Apertura.

Detrás, la pelea sigue abierta. Unión intentará sostener su lugar como escolta y llega con el mismo número de victorias que el líder , aunque su irregularidad -sin empates y con cuatro derrotas- le impidió mantenerse más cerca . Colón Junior, con apenas una caída en 13 fechas, y Atlético Minero, aún en carrera, también se ilusionan.

En el camino que resta, el líder visitará a Rivadavia, recibirá a Alianza, luego irá a cancha de Peñarol y cerrará como local nada menos que ante Unión, en un duelo clave. El Azul, por su parte, buscará no perderle pisada: recibirá a Sarmiento de Zonda, visitará a Villa Ibáñez, jugará ante Carpintería en Villa Krause y terminará el torneo frente a Desamparados.

Detrás, Colón Junior se mantiene como uno de los equipos más sólidos, con una sola derrota en 13 fechas y una diferencia de gol de +12, mientras que Atlético Minero también sigue en carrera, a seis puntos de la cima. El Merengue recibirá a López, visitará a Marquesado, recibirá a Defensores de Argentinos y cerrará ante Trinidad en el Barrio Atlético. Por su parte, Minero visitará a 9 de Julio, recibirá a Juventud Zondina, en la penultima irá ante San Lorenzo en Ullum y cerrará ante Atenas.

Más abajo, la zona de clasificación a playoffs es la más ajustada del campeonato. Atenas, con 19 puntos, ocupa hoy el último lugar dentro del corte, pero la diferencia con sus perseguidores es mínima: Trinidad y López Peláez tienen 18, Marquesado suma 17 y Peñarol 16. Entre el octavo y el duodécimo puesto hay apenas tres unidades, lo que anticipa un cierre cambiante, donde cada resultado puede alterar el mapa.

Finalmente, la lucha por la permanencia también suma dramatismo. Rivadavia, con 10 puntos, está a solo una unidad de Juventud Zondina, que marca la línea de salvación. Más comprometidos aparecen Villa Ibáñez, con 6, y Sarmiento de Zonda, que apenas suma un punto en el torneo, sin triunfos y con la ofensiva más débil del certamen.

Con este panorama, el Apertura promete un desenlace vibrante, donde nada está definido y cada fecha puede cambiar la historia.

Los cruces de la fecha 14 del fútbol local

La fecha 14 que se programará este lunes por la noche tendrá los siguientes cruces: