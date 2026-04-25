Torneo Apertura: Desamparados, el único líder, visita a López Peláez

Con nuevo horario y un atractivo programa de partidos, este sábado comenzará la disputa de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina , destacándose largamente el partido entre Desamparados y López Peláez , en Alto de Sierra. Un gran anticipo por el presente feliz del Víbora y las necesidades del Tonelero.

San Lorenzo empató con Vélez y complica su clasificación en el Apertura

Torneo Apertura: Desamparados se lo empató a Minero y manda solo

A partir de las 16,30 -horario invernal- y con el arbitraje de Eduardo Prior, FC López Peláez recibirá en su cancha al único puntero, Sportivo Desamparados que mira desde arriba a todos tras el empate del miércoles ante Minero en el partido postergado.

En el Oeste, Atlético Marquesado que se cayó en la tabla del Apertura, recibirá al encumbrado San Lorenzo de Ullum que viene de un traspié y quiere recuperar terreno. Ignacio Aurtenechea será el juez del cotejo.

En la calle Sargento Cabral, otro de los que pelea bien arriba como Colón Junior, recibirá a Atenas Pocito que necesita puntos para acomodarse en zona de clasificación al Reducido. Los Merengues encontraron el paso ganador y quieren más. Marcelo Cruz será el juez del encuentro.

Completando la cartelera sabatina, en el Sur de Pocito, Deportivo Carpintería intentará hacer pesar su localía frente al irregular Sportivo Rivadavia que no puede aun encontrar su ritmo de competencia. Darío Montaña dirigirá este partido.

RESTO EL DOMINGO

Para el domingo quedará el resto de la programación de esta fecha 13. En Ullum, Villa Ibáñez será local de Atlético Alianza con el arbitraje de Sergio González. En Zonda, Sarmiento recibirá a Sportivo Peñarol con Walter Jorquera de juez.

En Alto de Sierra, en cancha de López Pelaez, Atlético Minero jugará ante el único escolta, Atlético Unión con el arbitraje de Enzo Gómez.

En el Barrio Atlético, Trinidad jugará ante Sportivo 9 de Julio en un partido decisivo para los dos. Federico Quiroga será el árbitro principal del encuentro.

Finalmente, en cancha de Peñarol, Defensores de Argentinos que había comenzado bien y luego se fue quedando, recibirá a Juventud Zondina. Será juez del encuentro el ábitro Martin Riveros.