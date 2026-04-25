Clima en San Juan: prevén chaparrones leves este sábado según el SMN

El clima en San Juan tendrá chaparrones aislados este sábado por la mañana, con baja probabilidad de lluvias según el SMN.

El clima en San Juan tendrá chaparrones leves por la mañana según el SMN.

El clima en San Juan presenta condiciones variables este sábado, de acuerdo al informe oficial difundido por el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperan chaparrones aislados durante la mañana con baja probabilidad de precipitaciones, mientras que hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado.

Pronóstico del clima en San Juan Según los datos oficiales, la probabilidad de precipitación oscila entre el 10% y el 40% en las primeras horas del día, lo que indica un escenario de lluvias débiles y aisladas. Además, las temperaturas se ubicarán entre los 14°C de mínima y los 20°C de máxima, marcando una jornada templada.

En cuanto al viento, se prevé circulación desde el sector sur con velocidades entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas durante el día. Estas condiciones contribuirán a mantener un ambiente fresco, especialmente durante la mañana.

Cómo seguirá el tiempo El informe del SMN anticipa que las condiciones mejorarán hacia la noche, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvias. En tanto, el domingo se espera una jornada más estable, con temperaturas levemente más bajas y sin precipitaciones.