Calle Mendoza: habrá corte de tránsito durante 15 días por obras de reparación en un tramo de Rawson

Vialidad Provincial informó que el tránsito en la Calle Mendoza (Ruta Provincial 7) se encuentra interrumpido desde ayer jueves 23 de abril, en un tramo en el departamento Rawson . Los trabajos de reparación de calzada afectarán la circulación en sentido Sur–Norte durante las próximas semanas.

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El corte se localiza específicamente en el tramo comprendido entre calles Luis Pasteur y Baltasar Cisneros , en Rawson. Según el organismo oficial, el plazo estimado para la finalización de los trabajos es de 15 días .

Las obras de reparación en Calle Mendoza, en Rawson, comenzaron ayer.

Las tareas técnicas consisten en el reemplazo integral de la losa del pasante existente. El proceso incluye:

Aunque las tareas de construcción principales demandan sólo tres días de trabajo intensivo, el tiempo restante es crítico para el proceso de curado del hormigón . Este periodo es indispensable para que el material alcance la resistencia necesaria para soportar el peso del tránsito vehicular sin sufrir fisuras o hundimientos.

Plan de desvíos y circulación

Para evitar congestiones y garantizar la seguridad vial, Vialidad ha dispuesto un esquema de desvíos obligatorio para quienes circulan por la zona:

Ruta de desvío: los conductores que circulen por Mendoza deberán girar por calle Luis Pasteur, continuar por Alfredo Bufano Sur y luego por 12 de Octubre Oeste, hasta lograr reincorporarse finalmente a Calle Mendoza.

Se solicita a los automovilistas transitar con extrema precaución, respetar rigurosamente la señalización provisoria y seguir las indicaciones del personal de obra apostado en el lugar.