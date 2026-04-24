Rawson celebra el Día del Libro con el 1° Encuentro Anual de Bibliotecas Populares

La Plaza Centenario de Villa Krause, en Rawson , se convierte hoy en el epicentro de la cultura sanjuanina. Será sede del 1º Encuentro Anual de Bibliotecas Populares, un evento que busca fortalecer el vínculo comunitario a través de la lectura y el arte, el mismo objetivo que tiene la Feria del Libro que realizada cada año esta comuna.

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En el encuentro de esta tarde en Rawson participarán las Bibliotecas Populares de diferentes departamentos.

En el marco de las celebraciones globales por el Día Internacional del Libro , el municipio de Rawson da un paso adelante en la promoción cultural. A través de la Dirección de Fortalecimiento Institucional y Comunidades , se invita a los vecinos a participar de una jornada única: el 1° Encuentro Anual de Bibliotecas Populares 2026 .

La cita es hoy, viernes 24 de abril, a partir de las 18 . El lugar elegido es la emblemática Plaza Centenario de Villa Krause , un espacio que se transformará en una gran biblioteca a cielo abierto.

Actividades destacadas del encuentro en Rawson

El evento fue diseñado como una propuesta inclusiva para todas las edades, combinando la literatura con otras expresiones artísticas y sociales. Los asistentes podrán disfrutar de:

Exposición y suelta de libros: una oportunidad para descubrir nuevos títulos y fomentar la circulación de obras literarias.

una oportunidad para descubrir nuevos títulos y fomentar la circulación de obras literarias. Encuentro con autores: presentación de escritores locales y recomendaciones literarias personalizadas.

presentación de escritores locales y recomendaciones literarias personalizadas. Cultura en movimiento: presentaciones de danzas folklóricas y cuadros artísticos.

presentaciones de danzas folklóricas y cuadros artísticos. Micrófono abierto: un espacio dedicado a la expresión libre de los ciudadanos.

un espacio dedicado a la expresión libre de los ciudadanos. Feria de emprendedores: participación de organizaciones sociales y emprendedores locales que enriquecen la economía regional.

El valor de las Bibliotecas Populares

Este primer encuentro no es sólo una celebración, sino un acto de puesta en valor. Las bibliotecas populares de Rawson funcionan como pilares del acceso al conocimiento y la construcción de la identidad local.

'Buscamos fortalecer el tejido social generando instancias de intercambio cultural y comunitario', destacaron desde la organización municipal.

Con esta iniciativa, la gestión municipal reafirma su compromiso con la educación y la cultura, consolidando espacios donde las instituciones y los vecinos pueden encontrarse y crecer juntos.

Detalles del Evento: