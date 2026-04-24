Detuvieron a un joven con marihuana fraccionada presuntamente para la venta

Un joven fue detenido este miércoles en Capital por efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia, luego de ser sorprendido con marihuana fraccionada presuntamente para la venta y una balanza de precisión entre sus pertenencias.
El oriundo de Rawson fue interceptado por el Cuerpo Especial de Vigilancia y se puso agresivo cuando lo entrevistaron.
Un joven fue detenido este miércoles en Capital por efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia, luego de ser sorprendido con marihuana fraccionada presuntamente para la venta y una balanza de precisión entre sus pertenencias.
Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició cuando los uniformados entrevistaron al sujeto, quien evidenció nerviosismo al notar la presencia policial. En ese contexto, se negó a aportar sus datos personales y adoptó una actitud agresiva.
Posteriormente, el individuo —identificado de apellido Colman, con domicilio en Rawson— accedió a mostrar el contenido de su mochila. En su interior llevaba un envoltorio azul que contenía cinco paquetes con una sustancia vegetal de color verde amarronado y fuerte olor característico, además de una balanza de precisión tipo billetera, dos filtros de tabaco, dinero en efectivo y un cargador de celular.
Durante el procedimiento, el joven se mostró alterado y lanzó insultos contra el personal actuante. Ante esta situación, se dio intervención a personal de Drogas Ilegales, que confirmó que la sustancia secuestrada era marihuana, con un peso total de 70 gramos. Por disposición del auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Federal San Juan, se procedió al secuestro de la droga. El detenido quedó alojado en la comisaría jurisdiccional, a disposición del Juzgado de Faltas en turno.