Detuvieron a un joven con marihuana fraccionada presuntamente para la venta

El oriundo de Rawson fue interceptado por el Cuerpo Especial de Vigilancia y se puso agresivo cuando lo entrevistaron.

Un joven fue detenido este miércoles en Capital por efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia, luego de ser sorprendido con marihuana fraccionada presuntamente para la venta y una balanza de precisión entre sus pertenencias.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició cuando los uniformados entrevistaron al sujeto, quien evidenció nerviosismo al notar la presencia policial. En ese contexto, se negó a aportar sus datos personales y adoptó una actitud agresiva.

Posteriormente, el individuo —identificado de apellido Colman, con domicilio en Rawson— accedió a mostrar el contenido de su mochila. En su interior llevaba un envoltorio azul que contenía cinco paquetes con una sustancia vegetal de color verde amarronado y fuerte olor característico, además de una balanza de precisión tipo billetera, dos filtros de tabaco, dinero en efectivo y un cargador de celular.