Un camionero manejaba tan borracho que el alcoholímetro no pudo medirlo cuando sopló porque llegaba ¡a casi 4 g/l!

Un conductor fue interceptado en el barrio El Frutillar de San Carlos de Bariloche luego de un llamado al 911 que alertó sobre maniobras peligrosas en la vía pública. La intervención policial permitió frenar la circulación del vehículo y constatar un alto nivel de alcohol en sangre.

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El episodio se inició a partir del aviso de un testigo que advirtió una conducción irregular. Personal de la Comisaría N°42 logró ubicar el camión en la intersección de Crucero General Belgrano y Huincaleo, donde procedió a detener su marcha.

El conductor descendió sin oponer resistencia, acompañado por otra persona. En ese momento, los efectivos realizaron las verificaciones correspondientes para determinar su estado.

La rápida actuación policial resultó clave para prevenir posibles siniestros en una zona urbana. La situación generaba preocupación debido al riesgo que implicaba para otros conductores y peatones. Tras identificar al hombre, se le practicó un test de alcoholemia que confirmó la sospecha inicial sobre su estado.

De acuerdo a lo informado por el medio La Mañana de Cipolletti, el test arrojó un valor superior a 3.00 ml, cifra que supera la capacidad de medición del alcoholímetro.

Como consecuencia, se aplicaron sanciones, se retuvo el vehículo y se dispuso la inhabilitación del conductor.

Un hecho similar se registró en Cipolletti, donde un motociclista también superó ampliamente los límites del alcoholímetro durante un control. En ese caso, el nivel detectado habría excedido incluso la capacidad máxima del dispositivo, fijada en 4.00 g/l.

Estos episodios refuerzan la preocupación por la conducción bajo los efectos del alcohol y los riesgos que implica en la vía pública.