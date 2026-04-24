Detuvieron a un empleado de estación de servicio acusado de una millonaria estafa en San Juan

Se desempeñaba como cobrador y asesor comercial de la estación de servició y está sospechado de desviar cerca de 200 millones de pesos.

Un joven fue detenido este jueves en Santa Lucía, acusado de protagonizar una millonaria estafa que habría afectado tanto a una empresa de combustibles como a varias firmas de transporte en San Juan. El operativo se realizó en un domicilio de Villa Don Arturo y estuvo a cargo de personal de la brigada de apoyo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El detenido fue identificado como Ángel Emanuel Acosta, quien se desempeñaba como encargado y cobrador de una estación de servicio AXION ENERGY ubicada en el departamento 9 de Julio, perteneciente a la firma MAXFA S.A. Actualmente permanece alojado en la Comisaría 5ta, mientras avanza la investigación judicial que encabeza el fiscal Eduardo Gallastegui y que tiene como jueza de garantías a Gloria Chicón.

De acuerdo a fuentes del caso, las maniobras irregulares habrían comenzado en septiembre de 2025, cuando Acosta, tras iniciar como playero, fue ascendiendo dentro de la empresa hasta quedar a cargo de la cartera de grandes clientes. En ese rol, se encargaba de cobrar pagos por suministro de combustible.

La causa salió a la luz a partir del reclamo de una abultada deuda a un cliente, quien aseguró haber abonado la totalidad de los montos y presentó comprobantes que respaldaban sus dichos. Uno de los casos más relevantes es el de un empresario del rubro transporte, quien denunció un perjuicio superior a los 85 millones de pesos.

A partir de allí, la empresa inició una auditoría interna que detectó importantes inconsistencias contables. Según la denuncia, el acusado habría cobrado el combustible a precios inferiores a los oficiales y no habría rendido esos ingresos. Además, sospechan que implementaba un sistema de “pagos cruzados”, utilizando dinero de un cliente para cubrir deudas de otro, lo que generó un desorden financiero generalizado.