    • 24 de abril de 2026 - 08:14

    La tragedia de El Ombú que sacude a dos provincias: falleció Clara López, segunda víctima

    El siniestro dejó a la fecha dos víctimas fatales.

    La zona de la tragedia

    La zona de la tragedia

    Foto:

    Tras permanecer varios días en la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de traumatismo de cráneo severo y fracturas múltiples, se confirmó el deceso de Clara López. La joven viajaba como acompañante en una de las motocicletas que fueron embestidas por detrás.

    Leé además

    Se montó un gran operativo de b´p

    Hallaron el cadáver de María Laura Lafuente
    Bariloche. El increíble registro del alcoholímetro.

    Un camionero manejaba tan borracho que el alcoholímetro no pudo medirlo cuando sopló porque llegaba ¡a casi 4 g/l!

    Su estado había sido calificado como “crítico y con pronóstico reservado” desde su ingreso al nosocomio, donde los médicos hicieron lo posible por estabilizarla. Con su partida, el siniestro ya se cobra dos vidas.

    El siniestro ocurrió cerca de las 21.30 horas del lunes, en el paraje conocido como “El Ombú”, a la altura del Puesto Caminero Nº 2 en la zona sur de la Capital riojana. Una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 68 años identificado como Mario Ángel Vega (oriundo de Santa Cruz), impactó violentamente contra dos motocicletas.

    Según las pericias preliminares, ambas motocicletas circulaban en el mismo sentido que la camioneta, pero lo hacían de manera precaria: una remolcaba a la otra mediante una soga o linga.

    Se investiga la versión de que los rodados menores no contaban con luces traseras, lo que —sumado a un posible encandilamiento por un vehículo que venía de frente— habría impedido que el conductor de la camioneta advirtiera su presencia a tiempo.

    Al momento del impacto, falleció de forma instantánea Maximiliano Adán Guzmán (26 años). En tanto, Santiago Alexis Guzmán (hermano de Maximiliano) y la recientemente fallecida Clara López fueron derivados de urgencia. Santiago, según los últimos reportes médicos, se encontraría estable.

    La causa, que inicialmente fue caratulada como Homicidio Culposo y Lesiones Culposas, podría agravarse tras el fallecimiento de la joven López.

    El conductor de la Toyota Hilux fue demorado e imputado, aunque recuperó la libertad supeditado a la causa, tras confirmarse que permaneció en el lugar (pese a versiones iniciales de confusión por shock) y que los test de alcoholemia habrían arrojado resultados negativos.

    Criminalística trabaja sobre la distancia de frenado y la confirmación de la falta de luminaria en las motocicletas, factores que serán determinantes para deslindar responsabilidades.

    Todas las víctimas son oriundas de la zona sur de la ciudad (Barrio San Clemente), lo que ha generado una ola de pedidos de justicia y mayor control vial en ese tramo de la ruta 38.

    La modalidad de “remolcar” motocicletas con sogas en rutas nacionales está estrictamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito, debido al altísimo riesgo de siniestralidad que conlleva, especialmente en horarios nocturnos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Nora Dalmasso.

    Jury a los fiscales del caso Nora Dalmasso: expusieron fallas en cómo se trabajó la escena del crimen

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Axion, Chacritas.

    Detuvieron a un empleado de estación de servicio acusado de una millonaria estafa en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Detenido con droga.

    Detuvieron a un joven con marihuana fraccionada presuntamente para la venta

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Dante Sergio Jesús Muñoz Guiñez, el detenido por querer asaltar con un cuchillo a un policía en Rawson. 

    Rawson: asaltó a un policía que iba camino a su trabajo y lo acuchilló

    Por Germán González