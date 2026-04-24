La tragedia de El Ombú que sacude a dos provincias: falleció Clara López, segunda víctima

Tras permanecer varios días en la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de traumatismo de cráneo severo y fracturas múltiples, se confirmó el deceso de Clara López . La joven viajaba como acompañante en una de las motocicletas que fueron embestidas por detrás.

Un camionero manejaba tan borracho que el alcoholímetro no pudo medirlo cuando sopló porque llegaba ¡a casi 4 g/l!

Su estado había sido calificado como “crítico y con pronóstico reservado” desde su ingreso al nosocomio, donde los médicos hicieron lo posible por estabilizarla. Con su partida, el siniestro ya se cobra dos vidas.

El siniestro ocurrió cerca de las 21.30 horas del lunes, en el paraje conocido como “El Ombú” , a la altura del Puesto Caminero Nº 2 en la zona sur de la Capital riojana. Una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 68 años identificado como Mario Ángel Vega (oriundo de Santa Cruz), impactó violentamente contra dos motocicletas.

Según las pericias preliminares, ambas motocicletas circulaban en el mismo sentido que la camioneta, pero lo hacían de manera precaria: una remolcaba a la otra mediante una soga o linga.

Se investiga la versión de que los rodados menores no contaban con luces traseras, lo que —sumado a un posible encandilamiento por un vehículo que venía de frente— habría impedido que el conductor de la camioneta advirtiera su presencia a tiempo.

Al momento del impacto, falleció de forma instantánea Maximiliano Adán Guzmán (26 años). En tanto, Santiago Alexis Guzmán (hermano de Maximiliano) y la recientemente fallecida Clara López fueron derivados de urgencia. Santiago, según los últimos reportes médicos, se encontraría estable.

La causa, que inicialmente fue caratulada como Homicidio Culposo y Lesiones Culposas, podría agravarse tras el fallecimiento de la joven López.

El conductor de la Toyota Hilux fue demorado e imputado, aunque recuperó la libertad supeditado a la causa, tras confirmarse que permaneció en el lugar (pese a versiones iniciales de confusión por shock) y que los test de alcoholemia habrían arrojado resultados negativos.

Criminalística trabaja sobre la distancia de frenado y la confirmación de la falta de luminaria en las motocicletas, factores que serán determinantes para deslindar responsabilidades.

Todas las víctimas son oriundas de la zona sur de la ciudad (Barrio San Clemente), lo que ha generado una ola de pedidos de justicia y mayor control vial en ese tramo de la ruta 38.

La modalidad de “remolcar” motocicletas con sogas en rutas nacionales está estrictamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito, debido al altísimo riesgo de siniestralidad que conlleva, especialmente en horarios nocturnos.