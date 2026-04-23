Rawson: asaltó a un policía que iba camino a su trabajo y lo acuchilló

Un violento intento de robo terminó con un delincuente condenado en la provincia de San Juan . El hecho ocurrió el sábado 18 de abril de 2026, alrededor de las 22, cuando un hombre intentó asaltar con un cuchillo a un efectivo policial que se dirigía a cumplir funciones .

Intentó robar en una cerámica de Rawson, escapó por una pared de más de 3 metros y cayó detenido

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Fernando Bonomo junto a la ayudante fiscal Milagros Verón , el policía Héctor Raúl Escudero circulaba en su bicicleta por calle Boulevard Sarmiento, en Rawson , cuando fue interceptado frente a la Escuela Antonio Torres por Dante Sergio Jesús Muñoz Guiñez . El atacante, armado con un cuchillo, lo amenazó para que le entregara la bicicleta y la billeter a.

El cuchillo, tipo carnicero, secuestrado por la Policía en lo que fue un hecho flagrante.

Sin embargo, la situación cambió cuando la víctima se identificó como personal policial . En ese momento, el agresor desistió y escapó hacia el interior del barrio La Estación , ingresando a una vivienda con la intención de ocultarse. Esta modalidad de fuga por los fondos de las casas es habitual en la zona para evitar la aprehensión.

La secuencia fue advertida por un compañero del efectivo, el oficial Adrián Atencio, quien llegaba a la base de la División Motorizada N°2. De inmediato, ambos iniciaron una persecución en motocicletas que se extendió por varias calles del barrio.

escuela El lugar donde fue asaltado el policía, integrante de la Motorizada N°2

El sospechoso fue localizado cuando salía de un domicilio, pero al escuchar la voz de alto volvió a huir e ingresó a otra vivienda. Allí se produjo el momento más tenso: antes de ser detenido, Muñoz volvió a sacar el cuchillo y atacó al oficial Atencio, lanzando puntazos dirigidos a la zona abdominal.

Durante el forcejeo, el agresor logró cortar la chaqueta del uniformado y provocarle una herida cortante leve. Finalmente, con la llegada de más efectivos, el delincuente fue reducido y esposado.

audiencia La audiencia en la que fue condenado el imputado se llevó a cabo este jueves en las instalaciones de Flagrancia.

El procedimiento debió trasladarse rápidamente debido a la hostilidad de algunos vecinos que comenzaron a concentrarse en el lugar. Posteriormente, intervino el ayudante fiscal, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la coordinación de los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca.

En el marco de un juicio abreviado, la Justicia resolvió condenar a Muñoz a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones leves en concurso real. Además, fue declarado reincidente.