    • 23 de abril de 2026 - 22:09

    Rawson: asaltó a un policía que iba camino a su trabajo y lo acuchilló

    El violento episodio ocurrió frente a una escuela en Rawson. El acusado atacó a un efectivo, lo hirió con un arma blanca y fue reducido tras una persecución.

    Dante Sergio Jesús Muñoz Guiñez, el detenido por querer asaltar con un cuchillo a un policía en Rawson.&nbsp;

    Dante Sergio Jesús Muñoz Guiñez, el detenido por querer asaltar con un cuchillo a un policía en Rawson. 

    Foto:

    Por Germán González

    Un violento intento de robo terminó con un delincuente condenado en la provincia de San Juan. El hecho ocurrió el sábado 18 de abril de 2026, alrededor de las 22, cuando un hombre intentó asaltar con un cuchillo a un efectivo policial que se dirigía a cumplir funciones.

    Leé además

    El detenido en Rawson es un hombre de 33 años. 

    Intentó robar en una cerámica de Rawson, escapó por una pared de más de 3 metros y cayó detenido

    Por Redacción Diario de Cuyo
    José Miguel Garramuño, acusado del tiroteo en un robo en Rawson, que casi termina en tragedia. 

    Joven baleada en Rawson: imputaron al "Gatillo Fácil" por intento de homicidio y robo

    Por Germán González

    Crónica del ataque ocurrido en Rawson

    Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Fernando Bonomo junto a la ayudante fiscal Milagros Verón, el policía Héctor Raúl Escudero circulaba en su bicicleta por calle Boulevard Sarmiento, en Rawson, cuando fue interceptado frente a la Escuela Antonio Torres por Dante Sergio Jesús Muñoz Guiñez. El atacante, armado con un cuchillo, lo amenazó para que le entregara la bicicleta y la billetera.

    cuchillo
    El cuchillo, tipo carnicero, secuestrado por la Policía en lo que fue un hecho flagrante.

    El cuchillo, tipo carnicero, secuestrado por la Policía en lo que fue un hecho flagrante.

    Sin embargo, la situación cambió cuando la víctima se identificó como personal policial. En ese momento, el agresor desistió y escapó hacia el interior del barrio La Estación, ingresando a una vivienda con la intención de ocultarse. Esta modalidad de fuga por los fondos de las casas es habitual en la zona para evitar la aprehensión.

    La secuencia fue advertida por un compañero del efectivo, el oficial Adrián Atencio, quien llegaba a la base de la División Motorizada N°2. De inmediato, ambos iniciaron una persecución en motocicletas que se extendió por varias calles del barrio.

    escuela
    El lugar donde fue asaltado el policía, integrante de la Motorizada N°2

    El lugar donde fue asaltado el policía, integrante de la Motorizada N°2

    El sospechoso fue localizado cuando salía de un domicilio, pero al escuchar la voz de alto volvió a huir e ingresó a otra vivienda. Allí se produjo el momento más tenso: antes de ser detenido, Muñoz volvió a sacar el cuchillo y atacó al oficial Atencio, lanzando puntazos dirigidos a la zona abdominal.

    Durante el forcejeo, el agresor logró cortar la chaqueta del uniformado y provocarle una herida cortante leve. Finalmente, con la llegada de más efectivos, el delincuente fue reducido y esposado.

    audiencia
    La audiencia en la que fue condenado el imputado se llevó a cabo este jueves en las instalaciones de Flagrancia.

    La audiencia en la que fue condenado el imputado se llevó a cabo este jueves en las instalaciones de Flagrancia.

    El procedimiento debió trasladarse rápidamente debido a la hostilidad de algunos vecinos que comenzaron a concentrarse en el lugar. Posteriormente, intervino el ayudante fiscal, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la coordinación de los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca.

    En el marco de un juicio abreviado, la Justicia resolvió condenar a Muñoz a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones leves en concurso real. Además, fue declarado reincidente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Imagen ilustrativa del hecho creada con IA.

    Escándalo: protagonizó una alocada persecución, embistió a dos policías, le hallaron droga y terminó con tres causas penales

    Operativos por inseguridad en San Juan permitieron recuperar motos con pedido de secuestro.

    Recuperan motos robadas en Rawson y Pocito

    trabajo articulado y decenas de personas enfocadas en el bienestar de rawson, la tarea de una de las pocas areas que incluye diversidad en su agenda

    Trabajo articulado y decenas de personas enfocadas en el bienestar de Rawson, la tarea de una de las pocas áreas que incluye Diversidad en su agenda

    Este martes, Rawson inaugura el Monumento al Papa Francisco y bautiza con su nombre el Parque Provincial.

    Rawson inaugura el monumento al Papa Francisco y renombra su Parque Provincial en su honor