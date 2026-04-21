    • 21 de abril de 2026 - 11:11

    Rawson inaugura el monumento al Papa Francisco y renombra su Parque Provincial en su honor

    El acto de inauguración se llevará a cabo esta tarde, encabezado por el intendente de Rawson, Carlos Munisaga.

    Este martes, Rawson inaugura el Monumento al Papa Francisco y bautiza con su nombre el Parque Provincial.

    Este martes, Rawson inaugura el Monumento al Papa Francisco y bautiza con su nombre el Parque Provincial.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    Este martes, el departamento Rawson vivirá una jornada histórica. En un acto cargado de simbolismo, se inaugurará el Monumento al Papa Francisco y se oficializará el nuevo nombre del Parque Departamental, rindiendo tributo al legado del primer pontífice argentino a un año de su fallecimiento.

    Leé además

    El delincuente José Miguel Garramuño sumó siete años de cárcel a cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. Tras hacer estragos en Rawson y Chimbas.

    Condenaron a "El Punga", el delincuente armado que hizo estragos en Rawson y Chimbas
    Mariano Abel Lund Ibañez terminó condenado tras caer preso en un intento de robo a una cernicería en Rawson. 

    Rawson: intentó robar en una carnicería y le salió mal, va a la cárcel por más de 5 años

    El homenaje busca perpetuar los valores de justicia social, austeridad y fraternidad que caracterizaron el pontificado de Francisco. El departamento busca transformar su espacio verde más importante en un punto de reflexión y encuentro comunitario para todos los sanjuaninos.

    rawson2
    A partir de esta noche, el Parque Provincial de Rawson pasará a llamarse Parque Papa Francisco.

    A partir de esta noche, el Parque Provincial de Rawson pasará a llamarse Parque Papa Francisco.

    El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la importancia de la obra: ‘Este parque y este monumento representan mucho más que un homenaje. Son un compromiso con los valores que nos dejó el Papa Francisco: la solidaridad, la humildad y el trabajo por una sociedad más justa e inclusiva’.

    El nuevo ‘Parque Departamental Papa Francisco’ en Rawson

    Mediante la Ordenanza N° 873-G, el predio ubicado entre las calles Manuel Lemos, Boulevard Sarmiento y Doctor Ortega dejará de ser el Parque Provincial para denominarse oficialmente ‘Parque Departamental Papa Francisco’.

    Esta decisión institucional no sólo cambia la nomenclatura, sino que consolida un sitio de memoria permanente en el territorio rawsino, respaldado además por la declaración de interés cultural de la Cámara de Diputados de la Provincia.

    Mención Papa Francisco’ a referentes sociales de Rawson

    En el marco de la inauguración, el Concejo Deliberante hará entrega de la Mención ‘Papa Francisco’ (Ordenanza 825-A). Este reconocimiento está destinado a aquellas personas e instituciones que han trabajado incansablemente por la inclusión social en el departamento.

    Ciudadanos e instituciones distinguidos:

    • Miryam Andújar (reconocimiento post mortem).
    • Gladys Sastriques y Carlos Espinoza.
    • Familia Gunella.
    • Referentes de la educación, la fe, la cultura y colectividades internacionales.

    Cada uno de los galardonados fue seleccionado por representar el espíritu solidario y la vocación de servicio que el Papa Francisco promovió a nivel mundial.

    Horario y ubicación del acto central en Rawson

    La Municipalidad invita a todos los vecinos y comunidades religiosas a participar del evento que se llevará a cabo bajo el siguiente cronograma:

    • Fecha: hoy, martes 21 de abril.
    • Hora: desde las 18
    • Lugar: intersección de Conector Sur y Doctor Ortega, Rawson.

    Se espera una jornada de gran convocatoria donde la fe y la unidad civil se unirán para honrar a una de las figuras más trascendentes de la historia contemporánea argentina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Claudio Reinafue imputado por el delito de homicidio culposo y continuará el proceso en libertad.

    Imputaron al conductor que atropelló y mató a un motociclista: por decisión de la Justicia seguirá manejando

    El próximo 9 de mayo, los estudiantes de Rawson podrá participar del Desafió de Camperas, una propuesta que lanzó el municipio.

    El municipio de Rawson lanza el 'Desafío de Camperas': una competencia para destacar a la mejor promo 2026

    El principal sospechoso de dejar a una joven baleada en Rawson, en medio de un robo, fue detenido en Avenida Benavídez, a la altura de la Villa del Sur, en Chimbas, el jueves 16 de abril de 2026. Quedó aprehendido por Flagrancia, por portación de armas de fuego. 

    Joven baleada en Rawson: "El Gatillo Fácil", quién es el detenido que ya sumó su tercer hecho de sangre

    La joven Micaela Alfaro, baleada durante un asalto en Rawson, evolucionó en su estado de salud y pasó a una sala de terapia intermedia. Debe identificar a su agresor mediante una rueda de reconocimiento en los próximos días. Imagen editada con IA. 

    Detuvieron a un sospechoso por el ataque de motochorros que dejó a una joven baleada por la espalda en San Juan