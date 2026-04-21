Rawson inaugura el monumento al Papa Francisco y renombra su Parque Provincial en su honor

Este martes, el departamento Rawson vivirá una jornada histórica. En un acto cargado de simbolismo, se inaugurará el Monumento al Papa Francisco y se oficializará el nuevo nombre del Parque Departamental , rindiendo tributo al legado del primer pontífice argentino a un año de su fallecimiento.

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El homenaje busca perpetuar los valores de justicia social, austeridad y fraternidad que caracterizaron el pontificado de Francisco. El departamento busca transformar su espacio verde más importante en un punto de reflexión y encuentro comunitario para todos los sanjuaninos.

A partir de esta noche, el Parque Provincial de Rawson pasará a llamarse Parque Papa Francisco.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga , destacó la importancia de la obra: ‘Este parque y este monumento representan mucho más que un homenaje. Son un compromiso con los valores que nos dejó el Papa Francisco: la solidaridad, la humildad y el trabajo por una sociedad más justa e inclusiva’.

Mediante la Ordenanza N° 873-G , el predio ubicado entre las calles Manuel Lemos, Boulevard Sarmiento y Doctor Ortega dejará de ser el Parque Provincial para denominarse oficialmente ‘Parque Departamental Papa Francisco’ .

Esta decisión institucional no sólo cambia la nomenclatura, sino que consolida un sitio de memoria permanente en el territorio rawsino, respaldado además por la declaración de interés cultural de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Mención Papa Francisco’ a referentes sociales de Rawson

En el marco de la inauguración, el Concejo Deliberante hará entrega de la Mención ‘Papa Francisco’ (Ordenanza 825-A). Este reconocimiento está destinado a aquellas personas e instituciones que han trabajado incansablemente por la inclusión social en el departamento.

Ciudadanos e instituciones distinguidos:

Miryam Andújar (reconocimiento post mortem).

(reconocimiento post mortem). Gladys Sastriques y Carlos Espinoza .

y . Familia Gunella .

. Referentes de la educación, la fe, la cultura y colectividades internacionales.

Cada uno de los galardonados fue seleccionado por representar el espíritu solidario y la vocación de servicio que el Papa Francisco promovió a nivel mundial.

Horario y ubicación del acto central en Rawson

La Municipalidad invita a todos los vecinos y comunidades religiosas a participar del evento que se llevará a cabo bajo el siguiente cronograma:

Fecha: hoy, martes 21 de abril.

hoy, martes 21 de abril. Hora: desde las 18

desde las 18 Lugar: intersección de Conector Sur y Doctor Ortega, Rawson.

Se espera una jornada de gran convocatoria donde la fe y la unidad civil se unirán para honrar a una de las figuras más trascendentes de la historia contemporánea argentina.