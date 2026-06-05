Rawson subastará 19 vehículos municipales: cómo participar y qué unidades saldrán a remate

Tras el éxito de la primera experiencia realizada en 2024 , la Municipalidad de Rawson volverá a poner en subasta parte de su parque automotor. En esta oportunidad, se rematarán 19 vehículos municipales a través de un convenio de colaboración con la Caja de Acción Social de San Juan.

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La iniciativa se enmarca en la política de modernización y optimización de los recursos impulsada por la gestión del intendente Carlos Munisaga, con el objetivo de desafectar unidades que ya cumplieron su ciclo operativo y generar fondos para renovar la flota destinada a los servicios públicos.

La firma del acuerdo para esta nueva subasta contó con la participación de Munisaga, el presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina, y el secretario de Hacienda y Finanzas del municipio, Rubén Rueda. Las autoridades destacaron la importancia de continuar implementando mecanismos transparentes, ágiles y accesibles para la administración de los bienes públicos.

Entre los vehículos que serán ofrecidos al mejor postor se encuentran 12 automóviles Chevrolet Corsa, un Chevrolet Classic, cinco camiones compactadores Iveco Eurocargo y una Renault Kangoo, completando un total de 19 movilidades.

Desde el municipio recordaron que la primera subasta pública de vehículos realizada en noviembre de 2024 permitió rematar 22 unidades y alcanzar una recaudación de $92,4 millones, fondos que fueron destinados a fortalecer la gestión y la renovación del parque automotor.

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Cuándo se podrán ver los vehículos

Las personas interesadas podrán inspeccionar las unidades y realizar consultas entre el 22 y el 25 de junio en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora. Durante esos días habrá personal especializado para brindar información sobre el estado de los vehículos, las condiciones de venta, las características técnicas y los valores base establecidos para la subasta.

Fecha y lugar del remate

El remate público se realizará el viernes 26 de junio a las 16.30 en la sala de subastas de la Caja de Acción Social y estará abierto a toda la comunidad.

Desde la Municipalidad de Rawson señalaron que este sistema garantiza igualdad de oportunidades para los participantes, transparencia en el proceso y seguridad jurídica para quienes decidan adquirir alguna de las unidades ofrecidas.

Para más información, los interesados podrán dirigirse a la Dirección de Patrimonio de la Municipalidad de Rawson o consultar en la Caja de Acción Social de la Provincia.