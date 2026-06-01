Rawson impulsa la "Ruedatón 2026" para eliminar los neumáticos de las viviendas: cómo participar y obtener beneficios

La Municipalidad de Rawson anunció la realización de la “Ruedatón 2026” . Se trata de una gran jornada de recolección de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) que invita a la comunidad a comprometerse activamente con el cuidado del entorno a través del reciclaje y la economía circular.

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El evento, organizado a través de la Secretaría de Obras y Servicios, se llevará a cabo el próximo 5 de junio , fecha en que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. La cita será en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, en horario de 8:30 a 13:00 horas.

Un freno a los focos de contaminación

La acumulación de neumáticos en desuso en espacios públicos, terrenos baldíos o canales representa una de las problemáticas ambientales y sanitarias más complejas para las ciudades, ya que suelen convertirse en criaderos de mosquitos y vectores de enfermedades.

Con esta campaña, el municipio busca que estos residuos reciban el tratamiento adecuado y sean reincorporados a procesos productivos de reutilización. Desde la organización destacaron que la iniciativa forma parte del eje de políticas ambientales que impulsa la gestión del intendente Carlos Munisaga , orientadas a la correcta gestión de residuos con participación comunitaria.

"Buscamos construir entre todos un departamento más limpio, saludable y sustentable, transformando un residuo peligroso en una oportunidad para la economía circular", señalaron desde la Secretaría de Obras y Servicios.

Alianzas estratégicas e incentivos al ciudadano

Para motivar la participación de los vecinos, la comuna implementará un sistema de incentivos: quienes acerquen cuatro o más neumáticos participarán por uno de los 30 vouchers con un 20% de descuento en servicios de alineación y balanceo.

La "Ruedatón 2026" no es un esfuerzo aislado; cuenta con el respaldo del sector privado. Empresas comprometidas con el tratamiento responsable de residuos y la tecnología limpia, como Pehuen Neumáticos, Indram Tecnología Limpia y Eco-Lución, acompañarán la jornada para garantizar que el material recolectado sea procesado bajo estrictas normas de sustentabilidad.

Detalles del Evento: