    • 1 de junio de 2026 - 09:14

    Rawson impulsa la "Ruedatón 2026" para eliminar los neumáticos de las viviendas: cómo participar y obtener beneficios

    En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad está promoviendo el reciclaje, la economía circular y el compromiso ciudadano con una ciudad más sustentable.

    Rawson impulsa la Ruedatón 2026 para eliminar los neumáticos de las viviendas: cómo participar y hasta obtener beneficios

    Rawson impulsa la "Ruedatón 2026" para eliminar los neumáticos de las viviendas: cómo participar y hasta obtener beneficios

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    La Municipalidad de Rawson anunció la realización de la “Ruedatón 2026”. Se trata de una gran jornada de recolección de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) que invita a la comunidad a comprometerse activamente con el cuidado del entorno a través del reciclaje y la economía circular.

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    El evento, organizado a través de la Secretaría de Obras y Servicios, se llevará a cabo el próximo 5 de junio, fecha en que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. La cita será en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, en horario de 8:30 a 13:00 horas.

    Un freno a los focos de contaminación

    La acumulación de neumáticos en desuso en espacios públicos, terrenos baldíos o canales representa una de las problemáticas ambientales y sanitarias más complejas para las ciudades, ya que suelen convertirse en criaderos de mosquitos y vectores de enfermedades.

    Con esta campaña, el municipio busca que estos residuos reciban el tratamiento adecuado y sean reincorporados a procesos productivos de reutilización. Desde la organización destacaron que la iniciativa forma parte del eje de políticas ambientales que impulsa la gestión del intendente Carlos Munisaga, orientadas a la correcta gestión de residuos con participación comunitaria.

    "Buscamos construir entre todos un departamento más limpio, saludable y sustentable, transformando un residuo peligroso en una oportunidad para la economía circular", señalaron desde la Secretaría de Obras y Servicios.

    Alianzas estratégicas e incentivos al ciudadano

    Para motivar la participación de los vecinos, la comuna implementará un sistema de incentivos: quienes acerquen cuatro o más neumáticos participarán por uno de los 30 vouchers con un 20% de descuento en servicios de alineación y balanceo.

    La "Ruedatón 2026" no es un esfuerzo aislado; cuenta con el respaldo del sector privado. Empresas comprometidas con el tratamiento responsable de residuos y la tecnología limpia, como Pehuen Neumáticos, Indram Tecnología Limpia y Eco-Lución, acompañarán la jornada para garantizar que el material recolectado sea procesado bajo estrictas normas de sustentabilidad.

    Detalles del Evento:

    • ¿Qué?: Ruedatón 2026 (Recolección de neumáticos fuera de uso).

    • ¿Cuándo?: 5 de junio de 2026.

    • ¿Dónde?: Complejo Cultural y Deportivo La Superiora.

    • Horario: De 8:30 a 13:00 horas.

    • Beneficio: Sorteo de descuentos en alineación y balanceo por entregar 4 o más neumáticos.

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