Mayormente nublado, así estará el tiempo en San Juan en el primer día de junio

El primer día de junio llegará con condiciones estables en San Juan. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 1 de junio se espera una jornada mayormente nublada, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 9°C de mínima y los 19°C de máxima.

Durante la mañana, el termómetro marcará alrededor de 9°C, con viento del sector noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora. Hacia la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 19°C, mientras que el viento aumentará su intensidad, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, también desde el noreste. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 14°C y el viento rotará al sector sur.

El informe oficial además indica que la probabilidad de lluvia será nula durante toda la jornada, por lo que no se esperan sobresaltos climáticos para quienes deban realizar actividades al aire libre.

En cuanto al pronóstico extendido, las condiciones se mantendrán similares durante los próximos días. Las máximas rondarán entre los 18°C y 21°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 8°C y 11°C, con predominio de nubosidad y sin precipitaciones previstas en el corto plazo.